Мир 14 сентября 2023, 22:58 Хантеру Байдену предъявили обвинения. Ему грозит 25 лет тюрьмы ТАСС: сыну Джо Байдена предъявили обвинения в связи с оружием и наркотиками Википедия

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Сыну президента США Джо Байдена Хантеру предъявили обвинения в правонарушениях, связанных с оружием и наркотиками. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обнародованный текст обвинений.

Большое жюри суда в штате Делавэр утвердило выдвинутые американской прокуратурой обвинения Хантеру Байдену. Сына президента США обвиняют в том, что он покупал оружие, употребляя наркотики. В то время как американские законы запрещают наркозависимым владеть огнестрельным оружием.

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В частности, 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra он в письменной форме соврал, что не принимает наркотики.

По совокупности обвинений Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы: до 10 лет по двум пунктам обвинения и до пяти лет по третьему.

В четверг, 14 сентября, конгрессмен США Джейми Раскин заявил, что Хантер Байден виновен во «множестве по-настоящему незаконных и неправильных вещей».

В августе агентство Bloomberg выяснило, что Хантер Байден заработал в 2017 и 2018 годах свыше 4,4 миллиона долларов, несмотря на скандалы, алкоголизм, наркоманию и огромные расходы. Сам сын американского президента описал этот период в своих мемуарах как «весну и лето безостановочного загула».