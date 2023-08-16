Мир 16 августа 2023, 16:00 Англичанка гадит, СБУ выгораживает. Украинцы пытаются скрыть участие «побратимов» в терактах на Крымском мосту Военный эксперт Джерелиевский: у СБУ нет ресурсов для создания морских дронов YouTube

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СБУ попыталась приписать себе изобретение нового морского дрона, которым якобы атаковали Крымский мост. Однако на Украине нет производственных мощностей, чтобы создать такие беспилотники, к тому же несущие на борту почти тонну взрывчатки. Вывод прост: украинские спецслужбы прикрывают британских хозяев, которые давно и не слишком скрываясь принимают участие в конфликте.

СБУ признала свою ответственность за теракт

Служба безопасности Украины передала американскому телеканалу CNN видео атаки морскими дронами на Крымский мост в ночь на 17 июля этого года, а также удара по российским кораблям. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что украинские военные использовали собственный беспилотник Sea Baby — «Морской младенец».

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Это якобы «уникальное изобретение» Службы безопасности Украины, способное нести на себе до 850 килограмм взрывчатки. Дроны Sea Baby производятся на неком подземном производстве на территории Украины, причем безо всякого участия частных и иностранных компаний.

Малюк также заявил, что его ведомство стояло за взрывом на Крымском мосту в октябре 2022 года, и подчеркнул, что это законная цель «согласно украинскому и международным законам». Тот факт, что мост является гражданским объектом и в результате нападения погибли мирные люди, украинца не смутил.

Дроны произвели в Великобритании

Военный эксперт Борис Джерелиевский в разговоре с «360» заверил: при нападении на Крымский мост, как и при атаках на российские порты и корабли, использовались британские дроны. Об этом можно говорить совершенно точно. Возможно, их присылают в разобранном виде и собирают на Украине.

Собираются беспилотники из британских комплектующих. А так как эти девайсы предназначены именно для террористических действий, их детали не маркируются, то есть там нет знаков «Made in…». Но специалисты, конечно, могут установить страну-производителя. Борис Джерелиевский

По словам эксперта, для отвлечения от дронов используются переделанные гидроциклы. Они-то как раз и могут быть теми самыми украинскими наработками, которые используются исключительно как ложные цели. Основная же ответственность за теракты целиком и полностью лежит на британской Специальной лодочной службе и MI6.

СБУ прикрывает спонсоров

Джерелиевский отметил, что рассказ главы СБУ об «уникальных украинских беспилотниках», которые собирают на подземных заводах, — всего лишь попытка прикрыть своих британских «побратимов».

«Дело в том, что СБУ не имеет ни таких возможностей, ни таких лабораторий, ни таких мастерских, ни таких специалистов. Украинские спецслужбы просто физически не способны создать подобные дроны», — сказал эксперт.

Он уточнил, что, возможно, в этом также замешано Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Однако участие украинцев, скорее всего, сводится к охране складов, где находятся эти дроны, и переноске оборудования. Вся остальная работа выполняется именно британскими военными и операторами.

Террористы всегда ссылаются на закон

Атака на гражданский объект во всем мире считается терактом. Тот факт, что Малюк назвал Крымский мост законной целью «в соответствии с украинским и международным законодательством», только показал, что украинские спецслужбы действуют как террористы, отметил Джерелиевский.

Думаю, что представители запрещенной в России организации «Исламское государство» тоже утверждали, что они действуют законно. Правда, они больше апеллировали к шариату и Корану, чем к международному праву. Террористы постоянно пытаются найти некую базу законности своих действий. Борис Джерелиевский

Эксперт добавил, что Малюк, несмотря на его брутальную внешность неандертальца, такая же поставная фигура, марионетка, как и президент Украины Владимир Зеленский и его соратники. Глава СБУ просто пытается отвести ответственность от своих хозяев, убежден Джерелиевский.