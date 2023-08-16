16 августа 2023, 10:00
Кадры атаки беспилотника ВСУ на Крымский мост появились в Сети
CNN показал момент июльской атаки беспилотником ВСУ Крымского моста
Телеканал CNN показал видео, снятое с атаковавшего Крымский мост в июле беспилотника. При этом американское СМИ не осудило Украину за удар по российскому инфраструктурному объекту, в результате которого погибли люди.
Сначала на кадрах можно рассмотреть катер, который двигается к мосту. Также с другой камеры снят сам Крымский мост. Когда беспилотник проехал под ним, на переправе произошел взрыв.
Атака на Крымский мост произошла в ночь на 17 июля. Автомобильная часть объекта получила повреждения. В результате случившегося погибли муж и жена, которые ехали в одном из автомобилей. Их 14-летняя дочь выжила, но получила ранения. СК России открыл уголовное дело о теракте.
Попытку атаковать мост зафиксировали 12 августа. ВСУ хотели нанести удар ракетой С-200. Однако российская система ПВО сбила ее в воздухе. Украинский президент Владимир Зеленский позже признал ответственность за этот случай.
США
Украина
Взрыв на Крымском мосту
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