Происшествия 16 августа 2023, 10:00 Кадры атаки беспилотника ВСУ на Крымский мост появились в Сети CNN показал момент июльской атаки беспилотником ВСУ Крымского моста РИА «Новости»

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Телеканал CNN показал видео, снятое с атаковавшего Крымский мост в июле беспилотника. При этом американское СМИ не осудило Украину за удар по российскому инфраструктурному объекту, в результате которого погибли люди.

Сначала на кадрах можно рассмотреть катер, который двигается к мосту. Также с другой камеры снят сам Крымский мост. Когда беспилотник проехал под ним, на переправе произошел взрыв.

Атака на Крымский мост произошла в ночь на 17 июля. Автомобильная часть объекта получила повреждения. В результате случившегося погибли муж и жена, которые ехали в одном из автомобилей. Их 14-летняя дочь выжила, но получила ранения. СК России открыл уголовное дело о теракте.

Попытку атаковать мост зафиксировали 12 августа. ВСУ хотели нанести удар ракетой С-200. Однако российская система ПВО сбила ее в воздухе. Украинский президент Владимир Зеленский позже признал ответственность за этот случай.