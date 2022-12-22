Эксклюзив 22 декабря 2022, 20:15 Афганский сценарий на Украине. США будут действовать в собственных интересах Политолог Дробницкий: когда США больше невыгодно поддерживать страны, они их бросают Владимир Зеленский в Белом доме / офис президента Украины

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Соединенные Штаты могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном, сообщило издание The Hill. Хотя члены НАТО твердо заявили, что будут помогать киевскому режиму до конца, неизвестно, сохранится ли эта сплоченность в дальнейшем, считает автор материала. Политолог, американист Дмитрий Дробницкий уверен, что судьба Украины решена: ее бросят, как другие страны, которые ранее «поддерживал» Вашингтон. Пришла очередь Европы задуматься о своем благополучии, предупредил собеседник «360».

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Далее — прямая речь.

Методы США

Штаты, конечно, будут действовать исключительно в собственных интересах. А в чьих интересах еще? Понятно, что, если ситуация обернется так, что для американцев это станет невыгодным делом, сбросят они это все (Украину — прим. ред.). Уже понятно, что так и будет. Они (украинцы — прим. ред.), конечно, думают, что есть хоть какой-то шанс удержать ситуацию, за это и борются.

То же самое было в Афганистане. Там были люди, уверенные, что ситуацию удастся удержать под контролем. Но в какой-то момент стало понятно, что будут выводить [войска]. То же самое произойдет с Украиной. Это очевидный факт — так было и во Вьетнаме, и в Афганистане. Это не просто параллель, а способ действия.

Каждый раз, когда выгоднее сделать что-то, неважно, как это отразится на союзниках, Вашингтон это делает. Это давнишний способ действия, к которому нужно было привыкнуть. Удивительно, что с тех пор никто не умудрился себе подстелить соломку ни разу. Все были до конца уверены, что их не оставят.

Примеры брошенных США стран

Вопрос с Украиной более-менее ясен. Здесь уже европейцам и всем остальным пора солому запасать. Почему люди продолжают верить? Вот в чем вопрос.

Видимо, у США — большая сила убеждения. Но в тот момент, когда выгоднее бросить и уйти, они кидают. Да, в свое время они старались по отношению хотя бы к некоторым лидерам стран — поддерживаемых марионеток — поступить как-то справедливо. Хотя бы спасти их. Все-таки из Сайгона вывозили, из американского посольства, до последнего на вертолетах.

Ашраф Гани — марионеточный президент Афганистана — оказался поумнее: он набил самолет деньгами и улетел. Но это не потому, что его предупредили: он сам почуял. А того же Хосни Мубарака (президент Египта в 1981–2011 годах — прим. ред.), которого называли лучшим союзником на Ближнем Востоке, бросили в объятия братьев-мусульман, ничего не предприняв.

Отношение к украинцам хуже, чем к вьетнамцам

Сейчас судьба [Украины] становится все более безразлична. Ставки высоки. Надо будет — бросят. Чудо должно произойти, чтобы США Украину не бросили. То, как они сейчас поступают с ней, с населением, гораздо хуже, чем то, как они относились к вьетнамскому народу, несмотря на все бомбардировки и выжигание джунглей. Просто во Вьетнаме ситуация была хуже в том плане, что народу было некуда оттуда бежать. А здесь значительное число жителей Украины рассосалось: кто в Россию, кто на Запад.

Но поведение США в целом точно такое же. Вообще нет никакой разницы. Немного могут быть лишь обстоятельства разные. Картинка может отличаться. Но на деле: становится невыгодно — бросают. Более того, до последнего убеждают всех, что никуда не уйдут, и требуют от марионеток делать вид, что все хорошо.

Стоило Гани в Афганистане чуть-чуть сказать, что он обеспокоен тем, что «Талибан»* наступает, на него тут же набросились со всех сторон, ему сказали: «Никакие талибы* не наступают, Кабул не будет взят».

Это было сделано за 48 с небольшим часов до того, как американцы собрались в районе аэропорта и начали эвакуацию.

* «Талибан» — организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.