«Талибан»* возложил вину за хаос в аэропорту Кабула на США

Запрещенное в России движение «Талибан»* не считает себя виновным в беспорядках в международном аэропорту Кабула. Боевики полагают, что за это должны отвечать США.

Руководство террористической организации заявило, что ответственность за хаос в воздушной гавани лежит на Штатах, сообщил телеканал Al Arabiya.

При этом представители Пентагона ранее сообщили, что не винят «Талибан»* за давку и беспорядок в аэропорту Кабула, но и себя также не считают причастными к случившемуся.

Талибы* заняли столицу Афганистана 15 августа. Президент страны сложил с себя полномочия. Сейчас, по данным СМИ, он находится в ОАЭ. Тысячи афганцев захотели уехать из республики. Все коммерческие рейсы в аэропорту Кабула были прекращены. Люди выбегали на взлетно-посадочную полосу и бежали за улетающими военными американскими самолетами. Некоторые погибли.

Сегодня стало известно, что воздушная гавань будет закрыта на 48 часов для завершения эвакуации тех людей, которые уже попали на территорию аэропорта.

* «Талибан» — организация, признанная в России террористической, запрещена.