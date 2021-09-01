Стали известны подробности побега президента Гани из Афганистана

Президент Афганистана Ашраф Гани назначил совещание с правительством в день побега из страны. Пока его дожидались чиновники, он улетел из страны. Об этом сообщил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

«Гани не просто сбежал, бросив на произвол судьбы своих соратников, но и прихватил бюджетные деньги, ограбив народ. Никто из его заместителей не знал, что он задумал бежать», — заявил РИА «Новости» дипломат.

По словам министра обороны правительства, советник президента позвонил в военное ведомство и сказал, что глава государство приедет туда на совещание. Люди ждали его, но в это время Гани вместе с его близкими тремя самолетами улетели из Кабула.

Агбар отметил, что движение «Талибан»* легко захватило власть в стране благодаря предательству Гани, ведь он убирал из правительства честных чиновников, а на их место ставил неопытных.

Талибы захватили власть в Афганистане в середине августа. После этого многие люди пытались улететь из страны, в кабульского аэропорту произошла давка, некоторые афганцы падали уже из-поднявшихся в него самолетах. Кроме того, 26 августа около воздушной гавани произошел теракт. Погибли боле 100 человек.

Пентагон в ночь на 31 августа объявил о том, что США закончили 20-летнюю миссию в Афганистане и вывели оттуда все войска.

*"Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.