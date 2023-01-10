Культура 10 января 2023, 22:24 Секрет успеха «Чебурашки». Культовая история сыграла не определяющую роль Кинокритик Шнейдеров: успех «Чебурашке» принесли известные актеры и отсутствие конкуренции РИА «Новости»

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Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко обновила рекорд по кассовым сборам среди отечественных фильмов. Картина собрала более трех миллиардов рублей и обогнала по этому показателю фильм «Холоп» — предыдущего рекордсмена. «360» разбирался, в чем секрет знакомой всем истории и как на этом сказалось отсутствие большинства западных фильмов в российских кинотеатрах.

Премьера картины состоялась 1 января. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), «Чебурашка» обогнал «Холопа» по кассовым сборам уже на девятый день показов. В общей сложности россияне потратили на билеты три миллиарда 82 миллиона 245 тысяч 827 рублей — новый рекорд для отечественных фильмов.

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Генеральный продюсер картины и компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян отметил, что показ семейной комедии позволил кинотеатрам заработать, а россиянам — получить удовольствие от походов в кино.

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Герой из апельсиновой страны

Действие фильма разворачивается в небольшом приморском городке. Маленький ушастый герой из апельсиновой страны — так представили Чебурашку — попал туда, чтобы найти друзей и обзавестись домом.

Персонажу придется подружиться со стариком-садовником и другими, самыми разными героями фильма. В нем сыграли Сергей Гармаш и Федор Добронравов, Ольга Кузьмина и Елена Яковлева, Ева Смирнова, Дмитрий Лысенков и другие известные актеры. Бюджет фильма составил 850 миллионов рублей, уточнил сервис «Кинопоиск».

Сценарист картины Виталий Шляппо в интервью изданию «Аргументы недели» назвал «Чебурашку» гениальным произведением.

«Мне кажется, это гениальное произведение. Исключительно поэтому оно стало популярным среди зрителей», — отметил он.

По мнению Шляппо, успех фильма не связан с отсутствием западных конкурентов. Кинокритики назвали причинами успеха «Чебурашки» понятную всем историю и игру актеров.

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Покорил и детей, и взрослых

Создатели фильма сумели найти подход к аудитории всех возрастов, рассказал «360» кинокритик Дмитрий Бортников. Он напомнил, что производством «Чебурашки» занималась компания Yellow, Black and White, которая дала жизнь фильму «Холоп» и трилогии «Последний богатырь».

«Думаю, что создатели просто продолжают играть в свою же формулу. У них уже есть и „Холоп“, и „Последний богатырь“, „Чебурашка“ — это сочетание того и другого — хорошо известная всем история, понятные и знакомые всем персонажи, у которых есть какая-то предыстория. Но вот они придумали новую», — отметил собеседник «360».

По словам Бортникова, новый фильм приглянулся и маленьким детям, и подросткам, и даже взрослым, став по-настоящему семейной комедией. Немалую роль в успехе картины сыграл звездный актерский состав и режиссер Дмитрий Дьяченко, известный трилогией «Последний богатырь», а также работой с «Квартетом И», добавил кинокритик.

Кинопоиск

«Чебурашку» признали удачным экспериментом

Кинокритик радио kp.ru Давид Шнейдеров рассказал «360», что главной причиной успеха работы Дмитрия Дьяченко стало отсутствие конкуренции в российских кинотеатрах.

«Кроме этого фильма нечего смотреть, потому что нет „большого Голливуда“, потому что нет той обоймы новогодних фильмов, которые Голливуд обычно выпускал к Новому году, нет второго „Аватара“, потому что нет огромного количества фильмов, которые обычно заполняли наши экраны и с которыми наше кино состязалось с той или иной степенью успеха. Это самый главный фактор», — отметил эксперт.

По его словам, даже при наличии конкуренции «Чебурашка» стал бы успешным фильмом. Но в сложившихся условиях он сумел побить рекорд по кассовым сборам среди отечественных фильмов. Шнейдеров добавил, что на успехе картины сказались также отличная режиссерская работа Дмитрия Дьяченко, культовый герой и сильный актерский состав.

«Что-то получилось достаточно удачно. Мне кажется, что тот же „Аватар“ в плане компьютерной графики посильнее будет. Но для нашего кино вполне. И бюджет больше, и так далее, но в целом — вполне себе кино», — подчеркнул кинокритик.

Собеседник «360» заявил, что на адаптацию «классики» нельзя налагать запреты. Сложно сказать, стоит ли переснимать все культовые картины.

«Этот эксперимент — удачный. Эксперименты с „Джентльменами удачи — 2“, „Служебным романом — 2“ неудачные, они плохие. Все зависит от режиссера, от сценария и прочего. Поэтому никаких табу не должно быть, никаких запретов типа „не трогайте наше все своими руками“ не должно быть. Все решит зритель», — подчеркнул Шнейдеров.

Собеседник «360» добавил, что многое зависит от контрактов на съемки. Создатели фильмов в обязательном порядке должны покупать права, и в документах необходимо четко указывать, что можно переделывать, а что следует оставлять оригинальным. Так в свое время поступил писатель Борис Акунин, когда продал в США права на экранизацию «Азазели» — он потребовал, чтобы сценаристы не меняли время действия и пол главного героя, рассказал кинокритик.

Режиссер Дмитрий Дьяченко признался, что не ожидал такого успеха «Чебурашки». Он добавил, что зрители могут рассчитывать на продолжение истории.