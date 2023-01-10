Культура 10 января 2023, 10:22 «Чебурашка» обогнал «Холопа» по сборам и стал самым кассовым фильмом в России «Чебурашка» заработал более 3 миллиардов рублей и стал самым кассовым фильмом в России Кинопоиск

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Комедия для всей семьи «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко отняла у картинны «Холоп» Клима Шипенко звание самого кассового фильма в истории российского проката. История про Чебурашку уже собрала 3 082 245 827 рублей. Об этом написал ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Показ «Чебурашки» в России стартовал 1 января. Уже на десятый день проката фильм смог обогнать «Холопа», который собрал 3 082 031 790 рублей.

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«Мы рады, что „Чебурашка“ и все фильмы новогоднего проката позволили кинотеатрам заработать, а зрителю поверить в репертуар и получить удовольствие от похода в кинозалы», — заявил агентству генеральный продюсер компании Yellow, Black and White и фильма Эдуард Илоян.

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Однако пока говорить о восстановлении кинотеатрального проката в стране рано. По его словам, индустрия с помощью поддержки государства стремится к этому и прилагает все усилия. Илоян пока не ответил на вопрос о том, будет ли продолжение у «Чебурашки». Он отметил, что нужно дождаться окончания проката и обсудить эту возможность с партнерами.

Ранее стало известно, что фильм «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона оказался самым кассовым в 2022 году. Он собрал в мире более 1,7 миллиарда долларов.