10 января 2023, 15:10
Россиянам пообещали продолжение «Чебурашки»
Режиссер Дьяченко: стоит ждать продолжения
Режиссер семейной комедии «Чебурашка» Дмитрий Дьяченко в разговоре с журналистами «Газета.Ru» рассказал, что не ожидал такого успеха фильма. По его словам, на это повлияли разные факторы, но в первую очередь то, что кино получилось отличным.
«Успеха не ожидали. На это повлияли многие факторы, но прежде всего — отличное кино», — сообщил Дьяченко.
Реклама
Как рассказали в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах, кассовые сборы «Чебурашки» составили около трех миллиардов рублей. Сумма подсчитывалась не с новогодних праздников, а с 23 декабря и по 10 января.
Реклама
Режиссер отметил, что зрители, которым понравился фильм, могут надеяться на продолжение.
В комедии «Чебурашка» рассказывается о новых приключениях Чебурашки в небольшом городе. Туда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в фильме достались Сергею Гармашу, Елене Яковлевой, Полине Максимовой, Федору Добронравову.
Кино
Реклама
Реклама