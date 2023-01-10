Культура 10 января 2023, 15:10 Россиянам пообещали продолжение «Чебурашки» Режиссер Дьяченко: стоит ждать продолжения

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Режиссер семейной комедии «Чебурашка» Дмитрий Дьяченко в разговоре с журналистами «Газета.Ru» рассказал, что не ожидал такого успеха фильма. По его словам, на это повлияли разные факторы, но в первую очередь то, что кино получилось отличным.

«Успеха не ожидали. На это повлияли многие факторы, но прежде всего — отличное кино», — сообщил Дьяченко.

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Как рассказали в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах, кассовые сборы «Чебурашки» составили около трех миллиардов рублей. Сумма подсчитывалась не с новогодних праздников, а с 23 декабря и по 10 января.

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Режиссер отметил, что зрители, которым понравился фильм, могут надеяться на продолжение.

В комедии «Чебурашка» рассказывается о новых приключениях Чебурашки в небольшом городе. Туда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в фильме достались Сергею Гармашу, Елене Яковлевой, Полине Максимовой, Федору Добронравову.