Культура 07 февраля 2024, 00:03 Противники СВО в «Мастере и Маргарите». Кто такие Юлия Снигирь и Евгений Цыганов Звезды «Мастера и Маргариты» Цыганов и Снигирь оказались противниками СВО РИА «Новости»

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Главные роли в новом фильме «Мастер и Маргарита» достались супружеской паре — Евгению Цыганову и Юлии Снигирь. Муж открыто осуждает специальную операцию России на Украине, а супруга разделяет позицию своего партнера.

Кто такая Юлия Снигирь

Юлия Снигирь — российская киноактриса, фотомодель и телеведущая. Она родилась 2 июня 1983 года в городе Донской Тульской области. Дебютом в кино для Юлии стала роль в фильме «Последний забой» 2006 года.

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Первый муж артистки — Алексей Снигирь. Их брак длился с начала 2000-х до 2008 года. Затем девушка встречалась с кинооператором Максимом Осадчим. В феврале 2013 года появились новости о романе Снигирь с актером Данилой Козловским. Они вместе снялись в фильме «Распутин». В начале 2014 года пара распалась. В марте 2016 года актриса родила сына Федора от Цыганова, а в 2019 году Юлия вышла за Евгения замуж.

РИА «Новости»

Кто такой Евгений Цыганов

Евгений Цыганов — российский актер театра, кино и дубляжа, режиссер, сценарист и композитор, лауреат премии правительства России. Он родился 15 марта 1979 года в Москве в семье сотрудников московского НИИ «Титан» Эдуарда Евгеньевича и Любови Викторовны Цыгановых.

В 1996 году поступил в училище имени Щукина. Дебютным стал фильм Юрия Грымова «Коллекционер» 2001 года. В качестве театрального режиссера Цыганов впервые выступил в 2014 году, поставив спектакль «Олимпия».

От брака с Ириной Леоновой у Евгения есть семеро детей: Полина, Никита, София, Андрей, Александр, Георгий и Вера. С 2019 года женат на Юлии Снигирь.

РИА «Новости»

Что известно о супружеской паре Снигирь-Цыганов

Пара познакомилась в 2014 году во время съемок киноленты «С чего начинается Родина». Евгений жил с Леоновой, которая ждала от него седьмого ребенка. Вскоре стало известно, что артист ушел к Снигирь.

Сначала молодые ничего не комментировали, буквально прячась от журналистов. Однако травля со стороны общественности все же вынудила Цыганова объясниться, но его слова вызвали еще большее недоумение.

«Не было как такового развода, и я никого не бросал, как это формулируется, неважно — детей или женщину. Это действительно противная неверная формулировка для меня», — заявил актер.

РИА «Новости»

Где живет актерская пара

Одна из квартир Цыганова и Снигирь находится в сталинке на Ленинском проспекте в столице, недалеко от МГУ и Большого Московского цирка. Примерная стоимость престижного жилья — 61 миллион рублей.

Еще одна квартира супругов располагается в соседнем доме. Площадь объекта составляет 100 «квадратов», цена достигает 50 миллионов рублей. Также у семьи есть студия и двухкомнатная квартира в блочных домах. Они находятся в Таганском районе и у парка «Измайлово». Суммарная стоимость объектов превышает 25 миллионов рублей.

РИА «Новости»

Как звезды нового фильма «Мастер и Маргарит» относятся к СВО

Громкая премьера одного из самых ожидаемых фильмов «Мастер и Маргарита» с Цыгановым и Снигирь в главных ролях состоялась в январе 2024 года. Режиссером киноленты выступил Михаил Локшин, который, как оказалось, страстно поддерживает Украину, открыто осуждает СВО и тиражирует фейки о ВС России.

Такой же позиции придерживаются Цыганов и Снигирь. После начала спецоперации Евгений опубликовал в Сети видеообращение к соотечественникам с публичным осуждением СВО.

«Наши деды, которые воевали бок о бок <…> Вы мне скажете: „На Донбассе восемь лет убивали людей!“ Да, но эту проблему нужно было решать!» — заявил актер.

РИА «Новости»

В интервью журналистке Ксении Собчак Цыганов подчеркнул, что на Украине якобы нет никаких неонацистов. Он будто бы убедился в этом лично, посетив страну сразу после событий 2014 года. При этом о позиции Цыганова стало известно еще в 2018 году, когда он выступил в поддержку украинского террориста Олега Сенцова, которого в РФ осудили за осуществление терактов в Крыму (Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла его в список террористов).

Подписчики упрекнули актера в двойных стандартах и задались вопросом, почему же он не комментирует карательные операции украинских властей в Донбассе. На это ответила супруга Цыганова.

«Какая же мразота вы все-таки!» — написала Снигирь.

РИА «Новости»

Сама она, в отличие от мужа, публично СВО не осуждала. Однако в ее соцсетях регулярно появляются посты с пацифистскими хештегами о том, что «нельзя убивать людей». По данным СМИ, во время частичной мобилизации в 2022 году Юлия не пускала сотрудников военкомата в свой подъезд.

Стоит отметить, что Снигирь помогает деньгами и вещами первой необходимости украинским беженцам, которые перебрались в Россию или находятся в стране транзитом.

Кинолента «Мастер и Маргарита» стала лидером в российском прокате. Она собрала 292,5 миллиона рублей за первые три дня выхода на экраны.

Видение романа Локшиным вызвало разные эмоции у зрителей. Некоторые раскритиковали фильм и назвали картину «тупой, наглой и антироссийской». По мнению публициста Анастасии Мироновой, фильм получился посредственным. Она назвала работу «фэнтезийным развлекаловом».