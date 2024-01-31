Культура 31 января 2024, 18:25 Журналист Чертинов: новая экранизация «Мастера и Маргариты» заслужила славу антироссийского фильма

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Многие россияне уже успели оценить новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Режиссером выступил проживающий в США Михаил Локшин. Его видение романа вызывало разные эмоции у зрителей, в том числе и критику, передал слова журналиста и писателя Владлена Чертинова «Царьград».

Зрители назвали картину «тупой, наглой и антироссийской». Некоторые усмотрели в проекте «заказ на антирусскую тему под вуалью классики».

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Одним из ключевых продюсеров стал Леонид Блаватник, который, как выяснилось позже, является уроженцем Украины. Именно он заменил режиссера Николая Лебедева на Локшина.

Чертинов призвал россиян не раскручивать кинокартину и тех, кто в ней снялся.