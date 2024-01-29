Эксклюзив 29 января 2024, 13:13 С фигой в кармане и камнем в душе. Как плюнула в народ чужеродная культурная элита Публицист Миронова: «Мастер и Маргарита» Локшина — плевок в лицо общества Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Режиссер-американец Михаил Локшин, славший деньги на поддержку Украины и уверявший, что Россия погрязнет в репарациях, снял фильм по роману Михаила Булгакова, существенно подправив и дописав его. О том, как десятилетиями российскую массовую культуру делали люди с иными ценностями и паспортами, и вот теперь рвануло, публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Воланда в «Мастере и Маргарите» сыграл немец. Дочь отрекшейся еще недавно от России Юлии Ауг взяли на роль Геллы. Мастер и Маргарита — чета Цыгановых, которым в России «душно».

Супруг Евгений на премьеру пришел с кислым лицом и открыто сказал журналистам, что желает побыстрее уйти домой. Сопродюсер фильма — британский и американский миллиардер Блаватник. Продюсер — Рубен Дишдишян, недвусмысленно высказывавшийся о дружбе с Зеленским.

Из российского бюджета эта компания получила несколько сотен миллионов. Фильм вышел посредственным. Фэнтезийное развлекалово. Все говорят, что это позор.

На самом деле, 25 января мы увидели кульминацию десятилетиями складывавшейся у нас драмы: в России сформировалась чуждая населению культурная элита, которая никак не соответствует не только взглядам и ценностям жителей страны, но и гражданству. Это чужие люди, в основном — с паспортами чужих стран.

Казалось, что население России еще долго будет терпеть торжество чужеродной культуры. Может, и терпели бы. Но тут пролилась кровь…

Alexey Belkin / Business Online Kazan / Global Look Press

За эти деньги могли и Ди Каприо позвать

За первые четыре дня проката «Мастер и Маргарита» собрал чуть больше 400 миллионов рублей. Это не значит, что их все вернут Фонду кино и Минкульту. Нет, скорее всего, государство потерпит убытки, потому что, дабы вернуть казне затраченное, лента должна будет собрать не менее трех миллиардов рублей.

Это по самым скромным подсчетам и самым оптимистичным для бюджета прикидкам: мы не знаем, под какие условия продюсерам давали деньги. Да и пока непросто разобраться, сколько реально казна вложила в фильм чуть ли не американцев. Сообщалось, что к 2021 году проект получил от Фонда кино 500 миллионов рублей, однако позже продюсеры запросили еще 300 миллионов бюджетных денег. Над проектом долго работали, при первом режиссере Николае Лебедеве бюджет картины был 800 миллионов. Когда на проект поставили американца Локшина, сумма увеличилась до 1,2 миллиарда.

Кто докинул 300 миллионов, непонятно. Но вот и «Царьград», и Readovka сообщили, что народных денег в бюджете картины все же 800 миллионов. Как бы сказали на родине Михаила Локшина, это ранит.

Alexey Belkin / Business Online Kazan / Global Look Press

Нет, вы не ошиблись. Получил до 800 миллионов казенных денег, переписал и дописал великий русский роман американец Майкл Локшин, рожденный в США от родителей Арнольда и Лорен. В 2022 году авторитетное издание Business Insider сообщало, что Локшин вообще не является российским гражданином — он американец.

То ли ошиблись американские журналисты, то ли Майкл наш паспорт сдал: Локшины были семьей политбеженцев из США, приехали в 80-е, гражданство получили при Ельцине. Вполне может быть. Живет в Америке. Англоязычная «Википедия» сообщает, что долго жил в Лондоне. При чем здесь наш почти миллиард? Зачем нам Булгаков, дописанный американцем с дипломом психолога? Зачем нам Воланд — немец? Аугуст Диль хороший актер. Но неужели не нашлось своих, кто бы сыграл за такие деньги?

Думаю, и Ди Каприо мог сыграть. У него бабушка русская, он не раз говорил, что мечтает сняться в русской классике. Миллиона за три долларов согласился бы. По курсу 2021 года — копейки.

Кстати, шутка не так далека от истины: сниматься звали Гэри Олдмана, причем, кажется, на этот раз его звали на роль Мастера, а вот в экранизации Бортко приглашали сыграть Воланда.

Олдман хороший актер, но зачем он нам в госкино? Слава богу, хватило только на Диля и Цыгановых.

Alexey Belkin / Business Online Kazan / Global Look Press

Плюнуть в дающую руку

Вообще, я не махровый человек. И не считаю, что прямо уж только патриоты могут высказываться. Я даже допускаю, что не всем нравится происходящее на СВО и последствия этого конфликта.

Откровенно говоря, для меня неважно, поддерживает режиссер, писатель или актер СВО, если он большой талант и создал образчик искусства. В искусстве много и подлецов, и глупцов, и трусов — талант никак не коррелирует с доблестью, умом и тем более смелостью. Но это при условии, что есть талант и сделано талантливо, блестяще. Гамсуна же мы читаем. Шмелева читаем. В школе проходим. Мы, вообще, люди незлопамятные. В нашей стране даже Вагнера не отменяли.

Возьмем Цыганова, который два года на арене, что называется, с камнем в душе и с фигой в кармане. Так всегда высказывается, что непонятно, то ли плюнуть в нас хочет, то ли удавить. Но в «1991» он прекрасно сыграл. Я хвалила. Потому что заслужил.

А тут он явно таких денег не стоил. Конечно, я понимаю, что рискую прослыть резиновой калошей, если речь идет об экранизации романа, где героя шельмуют за колебания от линии партии. Нелестное сравнение с рожами, которые в 30-х по любому поводу тянули руку вверх.

Я не из движения «Зов народа», я знаю, что искусство устроено сложно. Однако также я знаю, что есть два «но».

Во-первых, повторю: если перед нами талант и сделано талантливо. Во-вторых, если ты скромно против и молчишь, тем самым проявляя боязливость перед людьми, на чьи деньги претендуешь. Перед народом, грубо говоря, ведь деньги народные. Ты как-то уже или фигу спрячь, или деньги казенные не бери, ведь народ сражается. Нет, ты деньги взял и в окровавленную руку плюнул.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Инфантилы, лицемеры и людоеды

Понимаете, факты ведения Россией полномасштабного конфликта, обстрелов наших городов, любые разговоры о выдаче госденег людям, которые как бы не совсем поддерживают страну, автоматически переводят на один простой вопрос: они молча не поддерживают или громко желают нам смерти? Я 24.02.2022 отчетливо поняла, что общество у нас страшно инфантилизировалось.

Люди перестали понимать, что такое кровь и смерть. Поэтому они открыто начали писать слова поддержки Украине, слали ей деньги и при этом рассчитывали остаться здесь, с нами.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Ходить по улицам, по которым ходят матери воюющих солдат, снимать фильмы, пока наши города подвергаются обстрелам. Это инфантилы, они не понимают, что такое смерть.

И не понимают, что с первой смертью на фронте любая поддержка противника автоматически означает пожелание гибели согражданам. И тем, кто на фронте, и тем, кто внутри страны слышал работу ПВО.

Ты против? Молчи. Правда, не очень понятно, как ты сам-то собираешься выжить, оставаясь в России и выступая против ее победы, ну да это твое дело.

Но если ты деятельно против, пишешь прокламации, сочувствуешь Украине и даже переводишь ей деньги в рамках движения Stand with Ukraine, то тебе надо бы по-хорошему уехать, потому что ты желаешь нам гибели или, в крайнем случае, тяжелых последствий поражения. Если ты при этом берешь у нас деньги, то ты лицемер и людоед. И весь с тобой разговор.

А если пишешь о том, что Россия погрязнет в репарациях, если деньги на поддержку Украины шлет американец, то ты наш полноценный противник!

Понятно, что деньги дали до СВО. Понятно, что знать не знали, что Локшин напишет. Понятно, что не могли угадать, что начнут ляпать в эфирах Цыганов и его жена и с какими лицами они выйдут на премьеру.

Понятно, что сын за отца не отвечает, а дочь Юлии Ауг — за мать. Хотя я, если честно, считаю, что не отвечают только дети, которые публично осудили позицию и поступки родителей. Не отвечаешь? Выйди и скажи, что у тебя другое мнение.

А то у нас Полина Ауг не отвечает за мать Юлию, Иван Янковский — за мать Оксану Фандеру, которая уехала на Украину, при этом все все понимают и ходят с фигой в кармане. Карман в костюме, который купили на казенные деньги. И все все понимают.

Полина Ауг / Alexey Belkin / Business Online Kazan / Global Look Press

Прорвало

Поэтому я произошедшее назвала не позором, а кульминацией драмы. Драма — то, что привело нашу культуру к состоянию, когда огромные деньги на экранизацию великого русского романа даются каким-то иностранцам, в проекте участвуют люди с непонятными паспортами, которые подбирают актеров-единомышленников.

Десятилетиями у нас эта чужеродная культура пестовалась.

Тьма, просто прорва известнейших актеров, писателей, музыкантов оказались с чужими паспортами и совершенно чуждыми приоритетами. Когда в минувшие годы редкие здравомыслящие люди из числа безбашенных нонконформистов пытались обратить внимание на абсурдность полного расхождения лиц, делающих масс-культуру, с интересами и ценностями самих масс, этих людей обвиняли во всех смертных грехах: от квасного патриотизма до шовинизма.

Потом случился час Х и в условиях открытого военного противостояния фактически с десятками государств мы получили масс-культуру, деятели которой открыто пожелали стране поражения, а многие прямо высказывались за введение в России внешнего управления, раздела на протектораты. Почувствовали ужас положения?

Следователи, прокуроры, разведчики, вместо того чтобы ловить военных диверсантов, вынуждены заниматься высказываниями голозадых певиц и престарелых юмористов, потому что опасность от чужеродной культуры в стране, которая вступила в большую схватку, огромная!

Но не все верили в такой финал. Многие ведь думали, будто можно всего лишь с громких криков перейти на вполголоса, продолжать шутить в кулуарах про репарации и «этот народ», и все останется прежним, по-прежнему люди с другими паспортами и другими приоритетами будут у нас тут выступать, издаваться, читать, писать, держать культуру в кулаке. Будет какая-нибудь Пугачева смотреть на нас как на тлю и дословно говорить: «Я вот так вас всех держу!»

Не получилось вытерпеть. Прорвало.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Все по-настоящему

Нездоровая культурная политика и полный отрыв культуры от интересов, взглядов, ценностей и даже, простите, этнического состава населения привели к смачному плевку в лицо народа и общества. Когда уже не просто какие-то лицемерные конформисты (если ты презираешь и осуждаешь руку, которая дает тебе деньги, ты хуже кувшиных рыл, описанных Булгаковым), а целый американец Локшин получает деньги.

Целый немец из Германии Диль нигде ни разу не сказал, что поддерживает Россию в мировой политике. Наоборот, он еще снимается в Европе у отъехавшего Серебренникова и на премьеру к нам не приехал, дав понять, что о нас всех за наши деньги думает.

Годами и десятилетиями давали деньги чуждым для россиян людям, которые, чуть только пули засвистят, соберут вещички и сбегут. Настолько их избаловали и изнежили, что они, как Локшин, уверовали, что можно прямо помогать врагу и, соответственно, желать россиянам поражения. Потому что вся эта пролиберальная культура верила, что она здесь власть и вот так нас тут всех в кулаке держит.

Грохнула эта лохань с грязью некрасиво. Люди и впрямь погибают. Нас действительно обстреливают. В наши города вправду прилетают бомбы и беспилотники.

В это время в кинотеатрах крутится снятый за госсчет фильм, созданный теми, кто желает нам поражения или просто ходит с фигой в кармане.

Где смерть, там всегда все по-настоящему. Вот мы 25 января увидели, что вся эта чужеродная культура стране по-настоящему надоела.