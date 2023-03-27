Культура 27 марта 2023, 08:20 Читал Кропоткина, писал дневники. Что известно о звезде сериала «Король и Шут» Актер Плотников рассказал, как работал над ролью Горшнева для сериала «Король и Шут» Соцсети

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Сериал «Король и Шут» стал большим событием в отечественном киномире. Не менее примечателен оказался исполнитель главной роли Константин Плотников. Ему пришлось немало поработать, чтобы максимально достоверно показать своего персонажа — лидера группы «КиШ» Михаила Горшкова. Сейчас актер играет в петербургском театре, подрабатывает дворником у Александро-Невской лавры и снимает собственное кино.

Весна с «КиШ»: малоизвестные актеры в «ярком детско-юношеском фильме»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» в начале марта выпустил восьмисерийный сериал «Король и Шут». Эпопея посвящена жизни основателя одноименной группы — художнику, музыканту и поэту Михаилу Горшеневу, также известному как Горшок.

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Каждый раунд истории переплетен с песнями, фантазийными приключениями Горшка с друзьями и событиями, некоторые из которых действительно произошли в реальной жизни. Получился яркий детско-юношеский фильм, как охарактеризовал сериал брат фронтмена «КиШ» Алексей Горшенев.

Особенностью сериала стал подбор актеров. Практически все исполнители главных ролей не слишком известны широкой публике. Исключение составила разве что «папина дочка» Дарья Мельникова, которая сыграла вторую жену Горшка.

Слова-паразиты и беззубая улыбка: как Плотников вживался в нелегкий образ Горшка

Кинопортрет Михаила Горшенева на экране воплотил 33-летний выпускник Российского государственного института сценических искусств Константин Плотников. Эта роль стала для него первой большой работой в кино.

Ранее Плотников успел сняться в небольших ролях в многосерийном приключенческом детективе «Пять минут тишины. Возвращение», фильме «Общага», сериале «Невский. Охота на Архитектора» и драме «Родитель».

Актер рассказывал «Кинопоиску», что с творчеством группы был знаком с детства. Чтобы как можно ярче показать образ Михаила Горшнева, актер отсмотрел все интервью участников группы, видео их выступлений и прочитал все материалы о «КиШ».

Кинопоиск

Кстати, труды революционера Петра Кропоткина, который так нравился Горшку, Плотников тоже прочел. Заодно прослушал все любимые музыкальные группы его персонажа. Чтобы точно понимать хронологию событий сериала, актер даже вел «Дневник Горшнева».

Туда он записывал общие факты, психологический портрет Горшка и семейные нюансы: где родился, кто отец и мать, как менялся герой, когда стал популярным, основные вехи, касающиеся группы, даже слова-паразиты. Вторая тетрадь стала картой сериала.

Такую я завел, когда появился сценарий, и я понял, что запутаюсь, ведь снимали не по хронологии. Для каждой сцены я придумал свое специальное название (условно «Отец»), чтобы помнить, что в этой сцене происходит. Константин Плотников актер, исполнитель главной роли в сериале «Король и Шут»

Плотников встречался с родными Горшнева — матерью, братом, вдовой, внимательно слушал их рассказы, замечания и старался довести образ до совершенства. Позже актер признавался, что настолько вжился в роль Горшка, что с трудом мог выйти из нее.

Кстати, чтобы добиться полного сходства с музыкантом, Плотникову по два-три часа накладывали грим. Особенно трудно давалась беззубая улыбка Горшнева. Актеру даже предлагали удалить несколько передних зубов, однако все же решили его поберечь: восстанавливать мимику после такой операции сложно.

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Актер-дворник: зачем Плотников убирает двор Александро-Невской лавры

Сейчас Плотников работает в петербургском театре «Цехъ». Он женат на актрисе Любови Виролайнен — младшей, представительнице актерской династии. У пары подрастает дочь Ева.

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Изначально Плотников вовсе не собирался становиться актером, будучи уверенным в том, что эта профессия приносит мало денег. Поэтому после школы поступил на факультет экономики в ГИСИ, писала «Культурология».

Получив диплом, он четыре года работал менеджером по работе с корпоративными клиентами. Но однажды попал на выпускной спектакль театральной академии и понял, что больше не хочет быть офисным планктоном.

Плотников отучился на подготовительных курсах актерского отделения, сдал вступительные экзамены и снова поступил в свой вуз. Правда, не на бюджет, а на платной основе, так как у него уже было второе высшее образование.

Чтобы оплачивать учебу, будущий актер устроился на новую работу. Рано утром убирал торговую точку, а потом шел на занятия. Даже сейчас, со вторым дипломом в кармане, местом в театре и громким стартом в кино Плотников не чурается физического труда.

Он уже три года подрабатывает дворником возле Александро-Невской лавры. Артист сравнивает этот труд с медитацией, ведь на вверенную территорию нужно смотреть как художник на полотно.

Именно во время уборки дворов актер придумал моноспектакль «Мир не идеален». На своем YouTube-канале Плотников выложил уже семь эпизодов, которые снимает вместе с коллегой Павлом Панковым.