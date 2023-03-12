Интересное 12 марта 2023, 16:04 Сыгравший Горшка актер Плотников рассказал, что подрабатывает дворником Сыгравший Горшка актер Константин Плотников заявил, что ему повысили зарплату дворника Кинопоиск

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Актер Константин Плотников, сыгравший Горшка в сериале «Король и Шут», в своем YouTube-канале рассказал о работе дворником. По его словам, после премьеры картины ему увеличили зарплату.

Исполнитель главной роли рассказал, что убирает территорию возле Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. По словам Плотникова, работа дворника — словно медитация.

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«Как снег сходит — в тебе должен просыпаться художник, ты должен на свою территорию смотреть как на полотно», — рассказал о тонкостях работы актер.

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Во время работы Плотникову позвонили и пригласили в офис коммунального предприятия. Там ему сообщили о повышении зарплаты. Актер подписал документы и все это показал подписчикам.

Премьера картины, посвященной легендарной группе «Король и Шут» состоялась 2 марта на портале «Кинопоиск». В этот же день первую серию посмотрели 410 тысяч человек, что стало рекордом в истории этого сайта. Ленту снимали в Санкт-Петербурге с июля по ноябрь прошлого года, а спродюссировал проект экс-участник группы Андрей Князев.