Знаменитости 06 марта 2023, 18:45 «Пожалуйста, выключай Горшка». Жена актера, сыгравшего в сериале «Король и Шут», просила его выйти из образа Актер Плотников рассказал, как вживался в роль перед съемками в сериале «Король и Шут» Кинопоиск

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Актер Константин Плотников, сыгравший роль Горшка в сериале «Король и Шут», рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», что старался максимально вжиться в роль. Даже после съемок его жена просила Константина выйти из образа.

Плотников рассказал, что многие в его окружении замечали их сходство с известным панк-музыкантом. У него та же ухмылка Горка, похожие интонации и мимика. Он рассказал, как несколько лет назад случайно выбил себе передний зуб бутылкой. Тогда уже все стали говорить ему, что он похож на Михаила Горшенева.

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По словам актера, во время подготовки к съемкам он постарался максимально окружить себя всем, что связно с Горшком — он слушал песни «Короля и Шута», читал и смотрел то же, что и Горшенев, а также пересмотрел все его интервью. Плотников настолько вжился в роль, что с трудом удалось выйти из нее.

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«Моя жена после съемок еще несколько месяцев говорила: „Все, Костя, хватит! Пожалуйста, выключай Горшка“», — рассказал он.

Ранее стало известно, что сериал «Король и Шут» в первый день показа установил рекорд просмотров на сервисе «Кинопоиск». В день выхода его посмотрели 410 тысяч человек, обогнав супергеройский фильм «Лига справедливости».