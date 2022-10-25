Солнечное затмение 25 октября 2022 года: фото, видео, затмения 2023, 2024, 2025 | 360°

Интересное 25 октября 2022, 22:30 Засвеченная пленка, CD-диски и сварочное стекло. Главные кадры солнечного затмения 25 октября Метеоролог Позднякова: лучше всего наблюдать за солнечным затмением через маску для сварки "ВКонтакте"

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Днем 25 октября россияне могли наблюдать солнечное затмение — тень от Луны закрыла Солнце примерно на 70%. Пика явление достигло в 13:38 по московскому времени. «360» собрал главные кадры астрономического явления.

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Солнечное затмение 25 октября было видно не только в европейской части России, но и в некоторых городах Сибири, а также на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, на северо-востоке Африки и в Скандинавии. Следующее затмение, при котором Луна и Солнце окажутся в том же положении, произойдет только 4 ноября 2040 года.

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова подчеркнула в беседе с «360», что в этом году россиянам очень повезло с погодой — благодаря ясному небу в центральной части России затмение было хорошо видно.

«Сегодня так сложилась синоптическая ситуация: узкая полоса ясной погоды захватывала в первую очередь столичный регион, тянулась от Санкт-Петербурга через Тверь на Москву и дальше на восток, к Черноземью. Облака не мешали смотреть на солнечное затмение», — объяснила она.

В некоторых городах, например в Керчи, за природным явлением наблюдали даже сквозь облака. А жителям Новосибирска удалось заснять уникальный «закат затмения».

Как наблюдать за солнечным затмением

Увидеть превратившийся в месяц солнечный диск можно через рентгеновский снимок, отметила Позднякова. Из подручных средств также подходят CD-диски, тонированный пластик и закопченное стекло. Безопаснее всего для глаз наблюдать за солнечным затмением через сварочное стекло, а вот обычных солнцезащитных очков будет недостаточно.

«Хорошо смотреть через рентгеновские снимки. Наши специалисты снимали через маску для сварки — это, наверное, самый яркий и самый безопасный способ, потому что все-таки глаза страдают от солнечного света», — сказала Позднякова.

Многие москвичи, собравшиеся посмотреть на затмение в центре города, принесли с собой отрезки засвеченной пленки. Через нее, как и через диски или рентгеновские снимки, можно было не только увидеть затмение, но и снять его на фото.

Также в центре Москвы на время затмения установили специальный телескоп с затемненными линзами, чтобы желающие могли полюбоваться редким явлением не только невооруженным глазом.

Самые необычные кадры

Редкое явление засняли не только простые россияне. Например, калининградское астрономическое сообщество БФУ имени Иммануила Канта опубликовало видео трансляции затмения, которую вели через систему удаленных наблюдений Uniscope.

Также кадры с профессиональных телескопов разместили жители Бердска Новосибирской области.

Фотографии затмения опубликовал и Московский планетарий. Съемку там вели через 300-миллиметровый телескоп-рефратктор компании «Кал Цейсс Йена».

Музеи Московского Кремля сняли, как лев на Спасской башне «держит» превратившееся в месяц Солнце.

Когда следующее солнечное затмение?

Предыдущее частичное солнечное затмение состоялось 30 апреля 2022 года, но в России его не было видно. В 2023 году будет два солнечных затмения — 20 апреля и 14 октября, но ни то, ни другое россиянам не увидеть.

Полное солнечное затмение впервые за много лет случится 8 апреля 2024 года — оно будет видно лишь в западном полушарии, на территории США, Мексики и Канады.

Следующее частичное солнечное затмение, которое смогут увидеть жители России, произойдет 29 марта 2025 года. При хорошей погоде увидеть, как тень от Луны закрывает Солнце, получится в Калининграде, Архангельске, Воркуте, Норильске, Петрозаводске, Салехарде, Великом Новгороде, Ярославле, Пскове, Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах.