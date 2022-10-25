Появились фото частичного солнечного затмения | 360°

Общество 25 октября 2022, 14:47 Появились фото частичного солнечного затмения Пользователи соцсетей поделились фотографиями частичного солнечного затмения Twitter

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Второе в 2022 году частичное солнечное затмение произошло во вторник, 25 октября. На момент написания материала природное явление еще продолжается и продлится до 16:02. Его наблюдали жители всей европейской территории России и Западной Сибири. Пользователи социальных сетей поделились фотографиями события.

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Как отметили в Московском планетарии, жители столичного региона увидели, как Луна закрыла Солнце на 63% в максимальной фазе, которая произошла в 13:39 по московскому времени. Этот показатель равен 0,7.

В других регионах затмение окажется более сильным. В Ханты-Мансийском автономном округе этот показатель достигнет 0,86.

Фотографии закрытого Луной Солнца пользователи делают через фильтры фотоаппаратов, пленки от дискет, компакт-диски и другие приспособления, чтобы получить красивый кадр.

Затмение видно также в большей части Европы, Северной и Восточной Африке, на Ближнем Востоке, в западных частях Азии и на островах Гренландии и Гернси.