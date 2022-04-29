Солнечное затмение состоится 30 апреля. Шаман Батыр рассказала, чего ждать в этот день

Первое солнечное затмение 2022 года состоится 30 апреля в 23:28 по московскому времени. Наблюдать его можно будет в странах Южной Америки. С этого дня откроется так называемый коридор затмений. Чего стоит ждать от первого в году солнечного затмения, рассказала шаман Елена Батыр. Об этом сообщил LIFE.

Коридор затмений продлится до 16 мая. Затмение не сможет повлиять на жизни людей, однако значительно скажется на работе. Лучше всего не начинать 30 апреля новых дел, потому что могут возникнуть значительные трудности. При этом проявятся проблемы не сразу, а спустя какое-то время.

«Например, если в этот день будет жара, возможны пожары. И, чтобы обезопаситься, можно сходить помолиться. Важно помнить, что в этот день вас могут обмануть. Например, если совершается какая-то сделка или договор, то легко могут обмануть», — пояснила шаман.