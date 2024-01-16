Интересное 16 января 2024, 17:08 🍺Показательная порка для королей пенного. Запретят ли в России импортное пиво? Аналитик Дробиз: запрет импортного пива вызовет недовольство среднего класса Телеканал «360»

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Депутаты Госдумы в ответ на антироссийские санкции решили ударить по самому прибыльному европейскому бизнесу — экспорту пивной продукции. Они предложили полностью запретить ввоз пива и пивных напитков из недружественных стран. Скорее всего, в первую очередь пострадают Германия, Прибалтика и короли пенного — чехи с бельгийцами. Будут ли реальные результаты от такой инициативы, или это стандартная пиар-акция, узнал «360».

Недружественный солод

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко обратился к председателю кабмина Михаилу Мишустину с просьбой включить импортное пиво и пивные напитки в правительственный перечень сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Канады, Австралии, Норвегии и Евросоюза.

Парламентарий отметил, что лидерами экспорта в Россию в 2023 году стала Германия, которая активно поставляет оружие украинской армии, а также Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.

«Недружественные страны наращивают поставки этого напитка в нашу страну и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, налоговые отчисления от которых идут в том числе на поддержку ВСУ», — пояснил Диденко.

Фото: Georgiy Rozov / Russian Look / Global Look Press

Удивительно, но маленькие страны Прибалтики действительно обогнали Бельгию и Чехию в списке крупнейших экспортеров пива в Россию. По информации литовской телерадиокомпании TLR, на первом месте в 2022-м и 2023 году все равно осталась Германия, на долю которой приходилось больше половины всего экспорта пива на российский рынок.

За Германией в 2023-м неожиданно последовала Литва — ей принадлежат чуть более 15% от общего объема экспорта. На этом страна заработала 36,5 миллиона долларов.

По сравнению с 2022 годом Литва увеличила экспорт пива в Россию почти в два раза.

Латвия оказалась на третьем месте. Республика экспортировала в Россию пива на 34,4 миллиона долларов в 2023 году.

Бельгия заняла четвертую позицию в списке с экспортом на 26,6 миллиона, Чехия — пятое с 26,4 миллиона, а Польша — шестое, заработав всего 5,4 миллиона долларов.

Диденко подчеркнул: эти страны резко критикуют Москву, поддерживают экономические санкции, но не прочь заработать миллионы на местном рынке. Поэтому в письме Мишустину депутат попросил рассмотреть возможность дополнения перечня пивной продукцией.

Уверен, что дополнение списка запрещенных для ввоза продуктов пивом пойдет нам только на пользу. Во-первых, импортная продукция в этой сфере занимает лишь порядка 6% рынка. Во-вторых, так мы поддержим отечественных производителей. И, наконец, дадим возможность попасть на наши полки производителям из дружественных стран. Алексей Диденко депутат

В ущерб создателям санкций?

Инициативу Диденко поддерживают его коллеги в Госдуме. По их мнению, такое ограничение давно следовало бы ввести в России.

Пивной фестиваль Октоберфест в Мюнхене, 2023 год / Global Look Press

Первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев объяснил газете «Известия», что из-за роста зарубежных поставок отечественные производители «только разоряются и терпят убытки, хотя вполне могли бы заместить импортную продукцию».

«Никакого ущерба для бюджета страны от появления такого ограничения не будет, так как государство зарабатывает лишь на пошлинах, а вот для иностранного бизнеса эта мера окажется чувствительной», — выразил уверенность депутат.

Крупнейший российский пивоваренный завод «Красный Восток» в Казани. Мощность каждой автоматизированной линии — 45-60 тысяч бутылок в час. Фото: Evgeniy Kanaev / Russian Look / Global Look Press

Председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин согласился, что ограничения или полный запрет никак не отразится на российской экономике.

Он пояснил «360», что такие ответные санкции — мера, при которой будет менее выгодно совершать какие-либо действия в отношении недружественных стран.

«Экономика в принципе в этом вопросе никакой роли не играет. <…> Скорее всего, из иностранных производителей вскоре вообще мало кто останется на нашем рынке — большинство из них меняют структуру и передают контрольные пакеты другим компаниям», — напомнил аналитик.

Показательная порка и обида среднего класса

Весь алкогольный рынок в России составляет около 11 миллиардов литров, восемь, или 80%, из которых приходятся на пивную продукцию, рассказал «360» руководитель центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «Цифра» Вадим Дробиз.

На душу потребления это около 50 литров в год в среднем по стране. Очень хороший европейский показатель, уточнил Дробиз.

По данным международного аналитического центра Kirin Holdings Company, последние несколько лет Чехия занимает первое место по потреблению пива на душу населения. За год житель республики в среднем выпивает 180 литров пенного напитка.

Официантка несет девять кружек пива во время фестиваля в Баварии. Фото: Peter Kneffel / Global Look Press

Россия стабильно находится на 20-х строчках, пропуская вперед Германию, Литву, Бразилию, даже Конго и Габон — небольшую страну в Центральной Африке с населением в два миллиона человек. В 2020 году россияне выпивали на душу населения 59,3 литра пива, в 2021-м — 61,3 литра, в 2023 году — 57,7.

В 2021-м доля импортного пива на отечественном рынке была в пределах 5% и составляла «крайне незначительную часть» всей отрасли, заметил Дробиз.

«Импортное пиво очень дорогое и в основном идет для среднего класса. Сегодня у нас доля импортного пива — в пределах 3,5%. Если оно исчезнет, 97% потребителей даже не заметят этого. Но, опять-таки, аналогично никак не пострадает экономика стран-экспортеров. Это в большей степени пиар-акция, и до конца неясно, правильная она или нет», — порассуждал аналитик.

Demian Stringer / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Единственное и самое вероятное последствие — обида со стороны небольшой части среднего класса «за отсутствие прежде всего чешского и немецкого пива», обратил внимание Дробиз. Однако в любом случае импорт, по его мнению, вряд ли полностью получится перекрыть.

«Если мы готовы проглотить обиду некоторых россиян, то совершенно спокойно можно показательно выпороть пивную отрасль недружественных стран и запретить поставки в Россию. Другое дело: у нас есть прямые поставки и параллельный импорт, который вряд ли позволит полностью запретить ввоз. Поэтому иностранное пиво все равно, наверное, будет поступать в Россию, но уже по другим каналам», — подытожил аналитик.