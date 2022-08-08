Новую линию по производству пива запустили в Домодедове в рамках импортозамещения

Компания «Домодедовский пивоваренный завод» запустила новую линию по выпуску пивной продукции. Импортозамещающий проект позволит снизить зависимость отечественного рынка от импорта.

Проект модернизации пивоваренного завода начали реализовывать в прошлом году, и сегодня новая линия по производству напитков уже работает. Затраты частично возместила субсидия от Московской области.

«В рамках поддержки Домодедовский пивоваренный завод получил более шести миллионов рублей, которые были предоставлены предприятию в качестве компенсации затрат на оснащение производственной линии», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Общий объем инвестиций в проект модернизации завода составил 25 миллионов рублей. Производственная линия позволит принять на работу около 20 новых сотрудников.

«Субсидия, которую мы получили от правительства Московской области, оказалась весьма существенной поддержкой — по сути, мы возместили четверть наших инвестиций. Это значительно сократит сроки окупаемости проекта и позволит нам уже сегодня строить планы по его развитию», — сказал генеральный директор ООО «Домодедовский пивоваренный завод» Дмитрий Попов.

Новые мощности позволят снизить зависимость российского рынка от импортной продукции, а также минимизируют негативный эффект от возможного ухода иностранных производителей пива из России. В Подмосковье реализуется сразу несколько проектов по импортозамещению. В Богородском округе начнут выпускать пластиковые изделия и кабели, в Зарайске построят семеноводческий комплекс, а в Подольске начнут производить лекарства для лечения редких болезней.