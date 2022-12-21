Деньги 21 декабря 2022, 09:02 Пошлину на пиво из недружественных стран предложили ввести в России «Коммерсант»: в России могут ввести пошлину на пиво из недружественных стран Unsplash

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Ради поддержки местных производителей в России пиво из недружественных стран могут обложить пошлиной. Такую идею начали обсуждать Минфин и Минэкономразвития, но пока не утвердили, рассказал «Коммерсант».

Чиновники раздумывают над тем, насколько новая ввозная пошлина целесообразна, поэтому ставку, условия оплаты и список производителей еще не согласовали. Три источника в отрасли рассказали автору статьи, что налогом могут обложить пиво из стран Евросоюза, а также из США, Великобритании, Японии и Австралии.

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Эта мера должна помочь местным производителям, но есть и негативный эффект: пошлина ударит по ценам. Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук рассказал, что из-за проблем с логистикой пиво уже подорожало в рознице на 30–40%, а совладелец дистрибутора SVAM Group Игорь Хавский спрогнозировал рост еще на 20–25% без учета пошлины.

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С начала года в Россию ввезли на 34% меньше пива. На прилавках можно встретить напитки некоторых компаний из Чехии, Бельгии и Германии, но Великобритания, США и Канада поставки прекратили. По данным Ассоциации производителей пива, доля импорта сократилась с 15 до 9%. Однако отечественные компании, по информации Росалкогольрегулирования, нарастили объемы производства только на 3%.