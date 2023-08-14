Интересное 14 августа 2023, 00:03 Небольшой, но строгий. Как православные будут соблюдать Успенский пост Священник Савченко: смысл Успенского поста — возвышение души Freepik

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Август для православных — один из самых насыщенных месяцев. Верующие празднуют Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Яблочный, Ореховый и Медовый Спас, который совпадает с началом Успенского поста. В каких числах он проходит, как его правильно соблюдать и чего делать категорически нельзя — в материале «360».

Когда начинается и заканчивается Успенский пост в 2023 году

Успенский пост длится всего две недели — по новому календарю с 14 по 27 августа включительно, но при этом он такой же строгий, как и Великий.

Уже на следующий день после его окончания православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. В народе этот день считали «малой Пасхой» и праздновали его очень широко — богато накрывали столы, освящали в церкви хлеб из пшеницы или ржи нового урожая.

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Если праздник приходился на среду или пятницу — он был «постным»: на столы подавали только рыбные блюда, объяснил «360» священник Русской православной церкви и клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко. Но в этом году Успение выпадет на понедельник, поэтому в пищу можно употреблять любые продукты.

Попробовать соблюсти пост могут те, кто хочет впервые прочувствовать на себе строгие православные традиции, уточнил он. Так как Успенский пост достаточно короткий, но в то же время строгий, верующие смогут лучше подготовить свое тело для более длительных ограничений.

В чем суть Успенского поста: история и традиции

История поста

Верующие соблюдали Успенский пост с самых древних времен. Одно из первых его упоминаний относится к 450 году — о нем говорил Лев Великий.

«Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так, для весны весенний пост — в Четыредесятницу, для лета летний — в Пятидесятницу (Петров пост), для осени осенний — в седьмом месяце (Успенский), для зимы — зимний (Рождественский)», — утверждал святитель.

Окончательное установление и включение в список обязательных постов состоялось на Константинопольском Соборе 1166 года. На тот момент его называли Богородичным и соблюдали по старому календарю — с 1 по 15 августа.

РИА «Новости»

В народе пост называют Спасовкой, потому что приходящиеся на конце лета праздники Происхождение честных древ Животворящего Креста (14 августа), Преображение Господне (19 августа) и Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (29 августа) также именуют Спасами.

Традиции Успенского поста

Издавна верующие во время Успенского поста освящали новый урожай — мед, яблоки, виноград, орехи и хлебные колосья. Люди с благодарностью несли все это в храм, ведь собранные фрукты и хлеб помогали пережить им зиму. Освящение плодов и меда остается традицией и современных христиан.

Существуют и другие обычаи. Например, в начале Успенского поста люди оставляли дома освященные в церкви ржаные колосья. Христиане верили, что такой «оберег» гарантирует урожай хлеба в следующем году.

РИА «Новости»

Во время Успенского поста нужно уделить внимание своей душе, своему внутреннему состоянию, а не внешней атрибутике. Баночка меда или корзинка с яблоками, с которыми верующие идут в храм в определенные дни — всего лишь приятное и радостное дополнение к литургии и совместной молитве.

И без народных примет тоже никуда. Считалось, что, если 28 августа на небе появится радуга, осень будет теплой и долгой. Кроме того, с 27 на 28 августа могут сниться вещие сны, которые должны сбыться на 24-й день.

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Что можно и что нельзя есть в Успенский пост: календарь питания по дням

Успенский пост отличается очень строгими требованиями, что касается и ограничений в пище. Священник подчеркнул, что в этом плане он ничуть не уступает Великому посту. Необходимо помнить, что столь строгий пост позволителен лишь взрослым и абсолютно здоровым верующим.

Пожилые и люди с хроническими и другими серьезными заболеваниями, беременные женщины и дети так строго поститься ни в коем случае не должны, церковь позволяем им отказаться от соблюдения поста, уточнил клирик Савченко.

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Разрешены продукты растительного происхождения: овощи, фрукты и сухофрукты, в отдельные дни — подсолнечное масло, крупы, рыба и даже вино. Строго запрещены молочные продукты, будь то собственно молоко, сыры и йогурты, а также все виды мяса и яиц.

Все 14 дней Успенского поста делятся на четыре типа по разрешенным в этот день продуктам и блюдам. Самый строгий — сухоядение.

В дни сухоядения можно употреблять в пищу только овощи и фрукты, не прошедшие термическую обработку, — они могут быть свежими, сушеными или мочеными. Растительное масло в дни сухоядения запрещено. Нельзя также пить горячие напитки.

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В отдельные дни разрешено есть горячую пищу: каши и вареные овощи. Еще один вариант — горячая еда с растительным маслом.

А в субботу, 19 августа, разрешено есть горячую растительную пищу с маслом, рыбу и даже выпить немного вина — в этот день отмечается праздник Преображения Господня (Яблочный Спас).

Смысл поста — это смирение себя, самоограничение от чего-то вкусного, сытного и в каком-то смысле излишнего ради того, чтобы возвысить свою душу над потребностями тела. Николай Савченко священник РПЦ, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне

Для наглядности «360» подготовил удобный календарь питания в Успенский пост по дням.

Календарь питания в Успенский пост. / Телеканал «360»

Что нужно и что запрещено делать в Успенский пост

Что следует делать

Главными правилами любого христианского поста являются воздержание, примерное поведение, чистота помыслов и регулярное посещение церковных служб. В это время также важно помогать близким и совершать различные добрые дела.

Следует уделить особое внимание не только физическому очищению организма, но и духовному. Священники рекомендуют общаться с Богом как в стенах церкви, так и наедине — читать молитвы, размышлять о духовном и направлять свои мысли на путь истинный.

Что запрещено в пост

Во время поста запрещены шумные празднования, развлечения и гуляния. Курить и употреблять алкогольные напитки в Успенский пост тоже нельзя. Исключение — небольшое количество вина на Яблочный Спас 19 августа.

Нельзя в эти дни ругаться, злословить и совершать плохие поступки. Нежелательно даже думать о плохом. Мысли, разговоры и поступки на протяжении этих двух недель должны быть максимально чистыми. А на Медовый Спас не рекомендуется даже работать — только собирать мед. Только пасечникам.

Свадьбы и венчания в Успенский пост

Если молодые пары захотят венчаться в Успенский пост, то это у них, к сожалению, не получится. Во время поста церковь не совершает это таинство. Также не стоит совмещать пост с гуляниями и застольем. Но тихую скромную церемонию в ЗАГСе никто не запрещает.

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Как подготовиться к посту

Если верующие, которые решили выдержать пост, привыкли вкусно и сытно есть, то воздержание от привычной пищи может пагубно сказаться на их здоровье. В связи с этим рекомендуют постепенно приучать организм к планируемым ограничениям — употреблять больше клетчатки, не переедать и пить больше жидкости.

Многие постящиеся допускают похожие ошибки — они пытаются наесться мясом впрок на две недели вперед. Это работает совсем не так, поэтому подобные действия чреваты проблемами с желудком, поджелудочной железой и кишечником. Лучше не проводить подобные эксперименты над своим здоровьем.

Важно помнить, что растительная пища менее калорийна. Чтобы не ощущать голод, нужно просто увеличить количество перекусов. Но истинный смысл поста не в ограничении еды, а возвышении души — как и рассказал священник Николай Савченко.