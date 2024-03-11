11 марта 2024, 08:00
Где блины, тут и мы. Самые вкусные рецепты на Масленицу
Повар Мирзоян: для ажурных блинов на Масленицу нужно добавлять больше жидкости
Любимая многими Масленица совпадает с православной Сырной седмицей — неделей подготовки к Великому Посту, когда вместо мяса на столах православных много молочных продуктов. В этот период также принято готовить блины — символы солнца и приходящей весны. «360» подобрал самые удачные рецепты этого лакомства как для тех, кто постится, так и для тех, кто просто хочет присоединиться к ежегодной традиции.
1. Классические русские блины на Масленицу
Тонкие, почти прозрачные блинчики с хрустящей корочкой — идеальное начало масленичной недели. Секрет идеального теста — в тщательном перемешивании до однородности, обязательном «отдыхе» смеси продуктов перед выпеканием и горячей чугунной сковороде, рассказала «360» хозяйка Екатерина.
Реклама
Ингредиенты:
— два стакана муки;
— два с половиной стакана молока;
— два яйца;
— щепотка соли и ванилин;
— половина чайной ложки соли и сахар по вкусу;
— полстакана растительного масла;
— одна столовая ложка растопленного сливочного масла (для смазывания).
Мука должна быть такой, чтобы тесто по консистенции получилось как жидкая сметана или ряженка, объяснила Екатерина. С таким рецептом, по ее словам, можно жарить блины без масла: они точно не будут подгорать, но при этом на удивление не станут жирными.
Приготовление
1. Взбейте яйца с солью и сахаром до однородности.
2. Постепенно добавляйте муку, чередуя с молоком, чтобы избежать комков.
3. Влейте растительное масло и хорошо перемешайте. Дайте тесту постоять 20 минут.
4. Хорошенько прогрейте сковороду. Выпекайте тонкие блины на среднем огне. Можно смазывать сковороду растопленным сливочным маслом.
Для того чтобы блины получились ажурными, в тесто нужно добавлять больше жидкости, рассказал «360» директор ресторанов MG Hotels Гарик Мирзоян. Такой эффект получается за счет того, что во время готовки вода испаряется.
Масло — как усилитель вкуса — впитывает в себя аромат и приумножает его. После того как классические блины готовы, их следует смазать сливочным маслом, добавил повар.
2. Блины на сметане
Румяные блинчики на сметане и воде (можно минеральной) получаются очень нежными и тонкими, а сметана придает им яркий молочный вкус. Такие блины хорошо сочетаются с любой закуской. Их рецептом с «360» поделилась хозяйка Ирина.
Ингредиенты:
— три яйца (обязательно комнатной температуры);
— два с половиной стакана молока;
— 200 грамм сметаны;
— две столовые ложки топленого сливочного масла;
— соль и сахар по вкусу;
— растительное масло для жарки.
Приготовление
1. Просейте муку.
2. Вбейте в муку яйцо и добавьте сметану, соль и сахар.
3. Хорошо перемешайте продукты и всыпьте муку. Далее в однородную массу влейте молоко.
4. Распределите тесто по всей сковороде и жарьте на средне-слабом огне до золотистой корочки.
«Самое главное — дать тесту настояться примерно 1,5 часа до появления пузырьков и выпекать на сковородке с толстым дном», — предупредила собеседница «360».
Сытную заправку можно сделать из мелко нарубленной селедки, соленого огурчика, лука и майонеза, уточнила Ирина. В качестве сладкой она также порекомендовала взбить в блендере мороженое и клубнику, добавить немного ванилина и украсить листочками мяты.
Для разнообразия можно попробовать разные виды муки: от рисовой до кукурузной, уточнил Мирзоян. Кроме того, можно добавить к муке йогурт вместо молока, кефира или сметаны.
3. Блины на кефире с зеленью
Добавить немного остроты в традиционный рецепт можно, включив в тесто нарезанную зелень (укроп, петрушку) и чеснок. Такие блины отлично сочетаются с соленым сыром или легким овощным салатом в качестве начинки.
Ингредиенты:
— два стакана кефира;
— полтора стакана муки;
— два яйца;
— половина чайной ложки соды;
— соль по вкусу;
— свежая зелень (укроп, петрушка, зеленый лук);
— один–два зубчика чеснока;
— растительное масло для жарки.
Приготовление
1. Смешайте кефир с яйцами и солью.
2. Добавьте просеянную муку с содой, перемешайте до однородности.
3. Вмешайте мелко нарезанную зелень и выдавленный через пресс чеснок.
4. Жарьте на средне-слабом огне до золотистой корочки.
4. Шоколадные блины
Это лакомство отлично подойдет для любителей сладкого. В тесто добавляется какао-порошок, а в качестве начинки используют шоколадную или ореховую пасты, свежие ягоды или бананы. Это идеальный вариант для утреннего завтрака или десерта.
Ингредиенты:
— полтора стакана муки;
— три столовых ложки какао-порошка;
— две столовых ложки сахара;
— два стакана молока;
— два яйца;
— одна чайная ложка ванильного экстракта;
— щепотка соли;
— растительное масло для жарки.
Приготовление
1. Смешайте сухие ингредиенты: муку, какао-порошок, сахар и соль.
2. В другой миске взбейте яйца с молоком и ванильным экстрактом.
3. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к жидким, перемешивая до гладкости.
4. Жарьте на нежирной сковороде до появления пузырьков на поверхности, затем переверните. Подавать можно с любимыми вкусностями.
5. Блины с яблоками и корицей
Эти ароматные блины прекрасно подойдут для уютного вечера. Нарежьте яблоки тонкими дольками, обжарьте их с корицей и сахаром, а затем используйте в качестве начинки для блинов. Подавать такое лакомство рекомендуется с ванильным соусом или сметаной.
Ингредиенты:
— полтора стакана муки;
— два стакана молока;
— два яйца;
— два средних яблока;
— две столовых ложки сахара и еще одна столовая ложка для посыпки;
— одна чайная ложка корицы;
— растительное масло для жарки.
Приготовление
1. Приготовьте тесто как для классических блинов.
2. Нарежьте яблоки тонкими дольками, обжарьте их на сковороде с сахаром и корицей до мягкости.
3. Выпекайте блины, а затем на середину каждого выкладывайте яблочную начинку. Складывайте пополам или вчетверо.
4. Подавайте смазанными сливочным маслом, посыпанными сахаром или политыми медом.
6. Сытные блины с грибами и картофелем
Если вы ищете что-то сытное, то попробуйте блины с начинкой из жареных грибов и пюре из картофеля. Это отличный вариант для обеда или ужина, особенно если подать их с густым сметанным соусом.
Ингредиенты:
— полтора стакана муки;
— два стакана молока;
— два яйца;
— 300 грамм шампиньонов (или любых грибов на выбор);
— две средних картофелины;
— одна луковица;
— соль и перец по вкусу;
— растительное масло для жарки.
Приготовление
1. Приготовьте тесто для блинов, как указано в рецепте классических блинов.
2. Картофель отварите до готовности, затем сделайте из него пюре, приправив солью и перцем.
3. Грибы и лук нарежьте и обжарьте на сковороде до готовности. Смешайте с картофельным пюре.
4. Выпекайте блины, на середину каждого выкладывайте начинку из грибов и картофеля. Далее складывайте пополам.
7. Блины с лососем и авокадо
Добавьте нотку изысканности в масленичное меню, приготовив блины с копченым лососем и авокадо. Нежный вкус рыбы в сочетании с кремовой текстурой авокадо и остринкой красного лука сделает этот рецепт настоящим хитом праздничного стола.
Ингредиенты:
— полтора стакана муки;
— два стакана молока;
— два яйца;
— 200 грамм копченого лосося;
— одно спелое авокадо;
— половина красного лука;
— лимонный сок, соль, черный перец по вкусу;
— растительное масло для жарки.
Приготовление
1. Приготовьте блины по любому из базовых рецептов.
2. Авокадо нарежьте тонкими ломтиками или измельчите в пюре, сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнело, посолите и поперчите.
3. Красный лук мелко нарежьте.
4. На готовый блин выкладывайте кусочки лосося, авокадо и лук. Аккуратно сверните рулетом или сложите пополам. Подавайте сразу, украсив зеленью и дольками лимона.
8. Веганские блины
Для тех, кто предпочитает растительную еду, существуют веганские блины на основе растительного молока и муки. В качестве начинки можно использовать свежие фрукты, ягодный соус или веганский шоколад.
Ингредиенты:
— полтора стакана муки;
— два стакана растительного молока (например, миндального или соевого);
— две столовые ложки льняного масла (замена яйцу);
— одна столовая ложка сахара;
— полторы чайные ложки соли;
— растительное масло для жарки;
Приготовление
1. В большой миске смешайте муку, сахар и соль.
2. Добавьте растительное молоко и льняное масло, тщательно перемешайте до гладкости.
3. На хорошо разогретой сковороде, смазанной небольшим количеством растительного масла, выпекайте блины до золотистой корочки с обеих сторон.
4. Подавайте с вашими любимыми веганскими начинками: например, свежие фрукты, ягодный соус или веганский йогурт.
Читайте также, как в 2024 году встретят Масленицу в России.
Еда
Отдых
Праздники
Продукты
Реклама
Реклама