Интересное 11 марта 2024, 08:00 Где блины, тут и мы. Самые вкусные рецепты на Масленицу Повар Мирзоян: для ажурных блинов на Масленицу нужно добавлять больше жидкости

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Любимая многими Масленица совпадает с православной Сырной седмицей — неделей подготовки к Великому Посту, когда вместо мяса на столах православных много молочных продуктов. В этот период также принято готовить блины — символы солнца и приходящей весны. «360» подобрал самые удачные рецепты этого лакомства как для тех, кто постится, так и для тех, кто просто хочет присоединиться к ежегодной традиции.

1. Классические русские блины на Масленицу

Тонкие, почти прозрачные блинчики с хрустящей корочкой — идеальное начало масленичной недели. Секрет идеального теста — в тщательном перемешивании до однородности, обязательном «отдыхе» смеси продуктов перед выпеканием и горячей чугунной сковороде, рассказала «360» хозяйка Екатерина.

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Ингредиенты:

— два стакана муки;

— два с половиной стакана молока;

— два яйца;

— щепотка соли и ванилин;

— половина чайной ложки соли и сахар по вкусу;

— полстакана растительного масла;

— одна столовая ложка растопленного сливочного масла (для смазывания).

Мука должна быть такой, чтобы тесто по консистенции получилось как жидкая сметана или ряженка, объяснила Екатерина. С таким рецептом, по ее словам, можно жарить блины без масла: они точно не будут подгорать, но при этом на удивление не станут жирными.

Приготовление

1. Взбейте яйца с солью и сахаром до однородности.

2. Постепенно добавляйте муку, чередуя с молоком, чтобы избежать комков.

3. Влейте растительное масло и хорошо перемешайте. Дайте тесту постоять 20 минут.

4. Хорошенько прогрейте сковороду. Выпекайте тонкие блины на среднем огне. Можно смазывать сковороду растопленным сливочным маслом.

Для того чтобы блины получились ажурными, в тесто нужно добавлять больше жидкости, рассказал «360» директор ресторанов MG Hotels Гарик Мирзоян. Такой эффект получается за счет того, что во время готовки вода испаряется.

Масло — как усилитель вкуса — впитывает в себя аромат и приумножает его. После того как классические блины готовы, их следует смазать сливочным маслом, добавил повар.

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2. Блины на сметане

Румяные блинчики на сметане и воде (можно минеральной) получаются очень нежными и тонкими, а сметана придает им яркий молочный вкус. Такие блины хорошо сочетаются с любой закуской. Их рецептом с «360» поделилась хозяйка Ирина.

Ингредиенты:

— три яйца (обязательно комнатной температуры);

— два с половиной стакана молока;

— 200 грамм сметаны;

— две столовые ложки топленого сливочного масла;

— соль и сахар по вкусу;

— растительное масло для жарки.

Приготовление

1. Просейте муку.

2. Вбейте в муку яйцо и добавьте сметану, соль и сахар.

3. Хорошо перемешайте продукты и всыпьте муку. Далее в однородную массу влейте молоко.

4. Распределите тесто по всей сковороде и жарьте на средне-слабом огне до золотистой корочки.

«Самое главное — дать тесту настояться примерно 1,5 часа до появления пузырьков и выпекать на сковородке с толстым дном», — предупредила собеседница «360».

Сытную заправку можно сделать из мелко нарубленной селедки, соленого огурчика, лука и майонеза, уточнила Ирина. В качестве сладкой она также порекомендовала взбить в блендере мороженое и клубнику, добавить немного ванилина и украсить листочками мяты.

Для разнообразия можно попробовать разные виды муки: от рисовой до кукурузной, уточнил Мирзоян. Кроме того, можно добавить к муке йогурт вместо молока, кефира или сметаны.

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3. Блины на кефире с зеленью

Добавить немного остроты в традиционный рецепт можно, включив в тесто нарезанную зелень (укроп, петрушку) и чеснок. Такие блины отлично сочетаются с соленым сыром или легким овощным салатом в качестве начинки.

Ингредиенты:

— два стакана кефира;

— полтора стакана муки;

— два яйца;

— половина чайной ложки соды;

— соль по вкусу;

— свежая зелень (укроп, петрушка, зеленый лук);

— один–два зубчика чеснока;

— растительное масло для жарки.

Приготовление

1. Смешайте кефир с яйцами и солью.

2. Добавьте просеянную муку с содой, перемешайте до однородности.

3. Вмешайте мелко нарезанную зелень и выдавленный через пресс чеснок.

4. Жарьте на средне-слабом огне до золотистой корочки.

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4. Шоколадные блины

Это лакомство отлично подойдет для любителей сладкого. В тесто добавляется какао-порошок, а в качестве начинки используют шоколадную или ореховую пасты, свежие ягоды или бананы. Это идеальный вариант для утреннего завтрака или десерта.

Ингредиенты:

— полтора стакана муки;

— три столовых ложки какао-порошка;

— две столовых ложки сахара;

— два стакана молока;

— два яйца;

— одна чайная ложка ванильного экстракта;

— щепотка соли;

— растительное масло для жарки.

Приготовление

1. Смешайте сухие ингредиенты: муку, какао-порошок, сахар и соль.

2. В другой миске взбейте яйца с молоком и ванильным экстрактом.

3. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к жидким, перемешивая до гладкости.

4. Жарьте на нежирной сковороде до появления пузырьков на поверхности, затем переверните. Подавать можно с любимыми вкусностями.

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5. Блины с яблоками и корицей

Эти ароматные блины прекрасно подойдут для уютного вечера. Нарежьте яблоки тонкими дольками, обжарьте их с корицей и сахаром, а затем используйте в качестве начинки для блинов. Подавать такое лакомство рекомендуется с ванильным соусом или сметаной.

Ингредиенты:

— полтора стакана муки;

— два стакана молока;

— два яйца;

— два средних яблока;

— две столовых ложки сахара и еще одна столовая ложка для посыпки;

— одна чайная ложка корицы;

— растительное масло для жарки.

Приготовление

1. Приготовьте тесто как для классических блинов.

2. Нарежьте яблоки тонкими дольками, обжарьте их на сковороде с сахаром и корицей до мягкости.

3. Выпекайте блины, а затем на середину каждого выкладывайте яблочную начинку. Складывайте пополам или вчетверо.

4. Подавайте смазанными сливочным маслом, посыпанными сахаром или политыми медом.

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6. Сытные блины с грибами и картофелем

Если вы ищете что-то сытное, то попробуйте блины с начинкой из жареных грибов и пюре из картофеля. Это отличный вариант для обеда или ужина, особенно если подать их с густым сметанным соусом.

Ингредиенты:

— полтора стакана муки;

— два стакана молока;

— два яйца;

— 300 грамм шампиньонов (или любых грибов на выбор);

— две средних картофелины;

— одна луковица;

— соль и перец по вкусу;

— растительное масло для жарки.

Приготовление

1. Приготовьте тесто для блинов, как указано в рецепте классических блинов.

2. Картофель отварите до готовности, затем сделайте из него пюре, приправив солью и перцем.

3. Грибы и лук нарежьте и обжарьте на сковороде до готовности. Смешайте с картофельным пюре.

4. Выпекайте блины, на середину каждого выкладывайте начинку из грибов и картофеля. Далее складывайте пополам.

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7. Блины с лососем и авокадо

Добавьте нотку изысканности в масленичное меню, приготовив блины с копченым лососем и авокадо. Нежный вкус рыбы в сочетании с кремовой текстурой авокадо и остринкой красного лука сделает этот рецепт настоящим хитом праздничного стола.

Ингредиенты:

— полтора стакана муки;

— два стакана молока;

— два яйца;

— 200 грамм копченого лосося;

— одно спелое авокадо;

— половина красного лука;

— лимонный сок, соль, черный перец по вкусу;

— растительное масло для жарки.

Приготовление

1. Приготовьте блины по любому из базовых рецептов.

2. Авокадо нарежьте тонкими ломтиками или измельчите в пюре, сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнело, посолите и поперчите.

3. Красный лук мелко нарежьте.

4. На готовый блин выкладывайте кусочки лосося, авокадо и лук. Аккуратно сверните рулетом или сложите пополам. Подавайте сразу, украсив зеленью и дольками лимона.

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8. Веганские блины

Для тех, кто предпочитает растительную еду, существуют веганские блины на основе растительного молока и муки. В качестве начинки можно использовать свежие фрукты, ягодный соус или веганский шоколад.

Ингредиенты:

— полтора стакана муки;

— два стакана растительного молока (например, миндального или соевого);

— две столовые ложки льняного масла (замена яйцу);

— одна столовая ложка сахара;

— полторы чайные ложки соли;

— растительное масло для жарки;

Приготовление

1. В большой миске смешайте муку, сахар и соль.

2. Добавьте растительное молоко и льняное масло, тщательно перемешайте до гладкости.

3. На хорошо разогретой сковороде, смазанной небольшим количеством растительного масла, выпекайте блины до золотистой корочки с обеих сторон.

4. Подавайте с вашими любимыми веганскими начинками: например, свежие фрукты, ягодный соус или веганский йогурт.

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