Интересное 10 января 2024, 20:19 Так ли страшен Эль-Ниньо? Ученые предсказали самый жаркий год Ученый Фролов усомнился, что 2024 год будет самым жарким на всей планете Фото: Michael Runkel / Global Look Press

Читать 360tv в

Наступивший год поспешили объявить самым жарким в истории. Российской зимой в это верится с трудом, да и многие ученые скептически относятся к столь долгосрочным прогнозам. Грозит ли знойный апокалипсис всем регионам планеты, выяснял «360».

Самый жаркий 2024 год

Ученые заявили, что 2024 год может стать самым жарким в истории. По мнению исследователей, причина — увеличение солнечной активности, которая достигнет своего 12-летнего пика. Кроме того, скажется повышение температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Усилятся засухи и наводнения.

Реклама

Ушедший 2023-й Всемирная метеорологическая организация тоже называла самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По ее данным, глобальная температура превышала средний показатель на 1,4 градуса. В нынешнем году этот показатель может повыситься более чем на 1,5 градуса.

Однако некоторые ученые сомневаются в достоверности таких предсказаний. Климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева отметила, что долгосрочное прогнозирование — чрезвычайно ненадежная вещь. Не исключено, что подобные публикации — просто спекуляции и попытки поднять рейтинг СМИ.

PPI / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ла-Нинья и Эль-Ниньо

Справедливости ради отметим, что весной прошлого года мировые ученые уже предвещали жаркий апокалипсис всему живому. Всемирная метеорологическая организация ООН даже опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет.

Виноватыми называли парниковые газы и смену фаз океанских экваториальных течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Первое — время, когда вода становится холоднее обычного. Второе — наоборот. Эти колебания достаточно велики, они влияют на средние температуры на планете и происходят раз в два-семь лет.

Гигантская волна высотой более 15 метров, вызванная штормами Эль-Ниньо. Фото: s14 / Global Look Press

Особенность смены фаз заключается в том, что при холодном Ла-Нинья тепло из атмосферы направленно в океан, а при Эль-Ниньо поток идет в обратном направлении. Главенство течения длится от девяти месяцев до года. Последний процесс смены фаз начался во второй половине 2023-го.

Именно Эль-Ниньо был причиной общественных беспорядков в Египте, Камеруне и Гаити в 2007 году: люди возмутил рост цен на продукты из-за засухи. Эта же напасть, причем самая сильная за последние 40 лет, обрушилась на Индию в 2010-м. А в 2015 году Южная осцилляция обеспечила наводнение на все рождественские праздники в США.

Климат зависит от многих факторов

Главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы», сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов объяснил в разговоре с «360», что смена погодных условий во время 12-летних циклов происходит плавно, без резких перепадов.

«Идет постепенное повышение, потом постепенное понижение. Поэтому 2023–2024 годы примерно сопоставимы. Это как раз верхняя граница, когда идет максимум солнечной активности. Вспомните: в 2022-м леса в Якутии горели. Прошлый год жаркий был, нынешний, возможно, будет таким же, а может, и слабее», — сказал Фролов.

Дно озера Риау в Индонезии, пересохшее из-за Эль-Ниньо. Фото: Yuli Seperi / Global Look Press

Он уточнил, что температура разнится в зависимости от регионов: где-то 2024-й действительно станет самым жарким в истории, а где-то — нет.

Ведь климат, кроме солнечной активности, еще зависит от распределения температур по поверхности земли. Если эти условия нарушаются, последствия могут быть в совершенно другом районе.

В 1602 году в Перу началось извержение вулкана Уайнапутина. Облако, которое он выбросил, изменила температуру поверхностных вод в Карибском море, где зарождается Гольфстрим. В результате он стал слабее, и у нас в России при Иване Грозном два года был Великий голод, давший толчок к Смутному времени. А ведь, казалось бы, где вулкан в Южной Америке и где Россия? Андрей Фролов

Эксперт уточнил, что доминирующие холодные или теплые течения на экваторе в Тихом океане могут влиять на общую температуру земли, но на какой конкретной территории — нужно прогнозировать отдельно. Также необходимо учитывать все аномальные явления, связанные с той или иной местностью.