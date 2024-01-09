Экология 09 января 2024, 05:23 Рекордную жару спрогнозировали на 2024 год Bloomberg: 2024 год станет самым жарким из-за явления Эль-Ниньо Pixabay

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Наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на исследования специалистов.

Всемирная метеорологическая организация назвала 2023 год самым жарким за всю историю метеонаблюдений, глобальная температура была выше среднего показателя на 1,4 градуса. В 2024 году ожидается превышение этого показателя более чем на 1,5 градуса.

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Повышение температуры связано с явлением Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эксперты объяснили, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры на поверхности планеты есть задержка, поэтому второй год под влиянием Эль-Ниньо часто бывает более жаркий, чем первый. Ученые отметили, что усилятся засухи и наводнения.

Средние температуры на Земле зимой 2023–2024 годов будут рекордно высокими и превысят средние показатели за последние десятилетия на один градус, заявили климатологи. Причина этого — активизация феномена Эль-Ниньо.