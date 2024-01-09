Общество 09 января 2024, 17:58 Климатолог Зайцева назвал ненадежным прогноз ученых о резком изменении погодных условий в 2024 году

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Климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева в беседе с NEWS.ru прокомментировала статью журналистов Bloomberg о том, что 2024 год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

По словам специалиста, долгосрочное прогнозирование ученых является не совсем надежной вещью. Она считает, что Bloomberg своей статьей просто желает привлечь внимание.

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«Очень хорошо известно, и это научный факт, что долгосрочное прогнозирование — чрезвычайно ненадежная вещь. Существует корреляция между колебаниями в районе Эль-Ниньо и некоторыми погодными явлениями», — добавила климатолог.