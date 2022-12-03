Интересное 03 декабря 2022, 14:16 Стукнуть и погнуть. Россиянам рассказали, как выбрать идеальную елку на Новый год Глава «Елки.ру» Пухарев: новогоднее дерево не должно ломаться и сбрасывать хвою Сайт мэра и правительства Москвы

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В России начали работать первые елочные базары. Только в Подмосковье будут работать 296 таких площадок. «360» выяснил, как правильно подобрать новогоднее дерево и на что обратить внимание при покупке.

Елочный сезон открыли

С началом зимы по всей стране начали открываться елочные базары. В Московской области будут работать 296 таких площадок в 45 городских округах. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова, в полном объеме они заработают с 15 декабря.

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Жители региона смогут купить елки из Рязанской, Владимирской области, а также из Пермского края. Будут на рынке и импортные деревья — из Дании и Норвегии, сообщили в правительстве Московской области. Ассортимент будут обновлять до 25 декабря.

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«Есть определенные сложности с логистикой, но наши предприниматели их преодолели и с 10-го числа скандинавские деревья уже будут массово появляться на наших рынках», — рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев

Один метр новогоднего дерева будет стоит около 900 рублей, добавили в правительстве. Цены на импортные пихты будут выше — от трех тысяч. Продавать елки будут до 10 января, а в конце сезона откроют пункты сбора праздничных елок.

РИА «Новости»

Погнуть и потрясти

При выборе новогодней елки важно обратить внимание на состояние ее ветвей, рассказал «360» директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев.

«Приходите на елочный базар, подходите к продавцу и говорите: „Хочу красивую елку“. Продавец должен вам ее вскрыть, показать, протрясти, посмотреть, чтобы все веточки были на месте, все иголочки были целые, чтобы она выглядела не сухой, не облезлой», — посоветовал эксперт. Он добавил, что проверить качество новогоднего дерева просто: нужно стукнуть его об землю. С правильной елки хвоя осыпаться не будет. Можно попробовать погнуть ее — если на улице не сильный мороз, ветви не должны ломаться.

По словам Пухарева, недавно спиленная елка не должна пахнуть гнилью и плесенью. Стоит покупать только свежие и упругие деревья.

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Определиться с размерами

Собеседник «360» отметил — перед походом на елочный базар нужно хорошо подумать, где будет стоять новогоднее дерево. По его словам, необходимо измерить высоту потолков, а также понимать, что за каждые 25 сантиметров елки придется доплачивать.

«Также надо понимать, что елку ставят на подставку, к ее высоте добавится еще 15-20 сантиметров», — подчеркнул специалист.

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Хранить на холоде

По словам Владислава Пухарева, ель и сосна по-разному ведут себя дома. Если обычная елка в конце праздников начинает осыпаться, то сосна просто постепенно засыхает.

«К тому же они имеют разный запах. У ели ярко выраженный еловый запах, сосна такого не имеет. Стоят елка с сосной приблизительно одинаково», — подчеркнул собеседник «360».

Он добавил, что, если поставить новогоднее дерево уже сейчас, оно вряд ли достоит до Нового года. Специалист порекомендовал ставить елку в 20-х числах декабря, но напомнил, что к тому времени лучшие экземпляры могут раскупить.

«Приобрести ее можно заранее и положить где-нибудь на балконе. Температура в помещении должна быть не очень высокой — чем ниже, тем лучше, вдали от отопительных приборов и побольше воды — подставка обязательно должна быть с водой», — добавил эксперт.

Главную елку страны нашли в Московской области. Красную площадь украсит 95-летнее дерево из Волоколамского городского округа.