Подмосковье 02 декабря 2022, 17:56 Сезон елочных базаров стартовал в Подмосковье

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Первые елочные базары открылись в Подмосковье. В 2022 году главные новогодние символы будут продавать на 296 торговых площадках.

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Базары заработают в полном объеме с 15 декабря. Новогодние деревья жители Подмосковья смогут приобрести в 45 городских округах. Об этом сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Традиционно мы дарим елочки многодетным семьям, в этом году дарим их и семьям мобилизованных Владислав Мурашов

Каждый сможет выбрать елку на свой вкус: ассортимент будет пополняться до 25 декабря. Преимущественно на базарах продают деревья из Рязанской, Владимирской и Московской областей, однако, будут зеленые красавицы и из Норвегии и Дании.

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