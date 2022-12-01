01 декабря 2022, 23:52
Новогодняя ель из Волоколамска украсит площадь Кремля
Главный символ Нового года доставят на площадь Кремля из Волоколамска. Ель спилят в городском округе 12 декабря.
Специальная комиссия начала отбор претендентов летом текущего года. На роль главной елки страны претендовало 62 дерева. Основные требования заключались в том, чтобы ель была не ниже 25 метров, не старше 120 лет, имела правильную пирамидальную форму кроны и насыщенный цвет.
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Победителем отбора стала 95-летняя ель из Волоколамска. Ее высота достигает 27 метров, а размах ветвей — 10 метров. Это дерево обнаружил местный лесничий с учениками школьного лесничества «Друзья леса».
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Новый год
Волоколамск
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