Интересное 05 июня 2023, 23:03 «Соловьев для молодежи». Чем блогер Стас Ай Как Просто измучил Собчак на интервью Блогер Васильев назвал интервью с Собчак «беседой с преподом на экзамене» YouTube

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На своем официальном YouTube-канале Ксения Собчак опубликовала большое интервью с блогером Стасом Ай Как Просто. В комментариях под роликом некоторые заявили, что оно получилось шедевральным. Другие пользователи отметили, что беседу с Ай Как Просто восприняли «ай, как сложно». Что это за блогер и политический обозреватель в одном флаконе и почему разговор с ним выдался морально тяжелым и напряженным для телеведущей, разбирался «360».

1 Кто такой Стас Ай Как Просто? Российский политический блогер и стример. Настоящее имя — Станислав Васильев. Родился и живет в Москве. Свою деятельность на YouTube начал еще в 2013 году. Изначально блогер снимал обзоры на смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. К 2018 году Васильев решил полностью сменить амплуа и обратил внимание на политику. В декабре прошлого года все каналы блогера заблокировали, самый большой из которых насчитывал около полутора миллиона подписчиков. Стас пытался раскрутить новые каналы на российских стриминговых площадках, но отказался от этой идеи, жестко критикуя аналоговые отечественные YouTube-платформы. «ВКонтакте» Политического обозревателя заметил российский журналист Владимир Соловьев и пригласил Васильева к себе в программу «Соловьев Live». Стас согласился и сначала посещал передачу в роли постоянного гостя, а затем как ведущий. Васильева называют «Соловьевым для молодежи». Он редко критикует власть, но если и делает это, то только в отношении либеральной стороны политического мира. «Мне просто написали и предложили прийти к ним. Сказали, что можешь рассказывать ту же фигню, что и в Сети, только теперь у нас и в прямом эфире. Я и пошел. Меня все равно на YouTube заблокировали, времени много освободилось», — заявил блогер в интервью с Собчак.

2 О громком конфликте: я отвечаю злом на зло Между Васильевым и другим российским блогером Юрием Хованским произошел скандал, который дошел до уголовного дела против второго. Хованский опубликовал у себя на канале часовое видео, где назвал Васильева «сумасшедшим психопатом, который меня преследует и угрожает». Блогер всячески обвинял своего «коллегу по цеху», приводя факты, которые потом Васильев назвал клеветой. В отместку на это Ай Как Просто решил пойти ва-банк и записал разоблачение на Хованского. Хотя, по словам блогера, он не любит использовать слово «разоблачение», а предпочитает фразу «правдивый комментарий». YouTube Стас заявил, что Юра через свои связи в ЛДПР пытается завести уголовное дело и посадить Васильева. Также в своем разоблачении Стас вставил фрагменты скандально известной песни Хованского. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела на Хованского по статье «Призыв к терроризму». В интервью с Собчак Васильев заявил, что «никого не сажал, а просто обнародовал его песню за непонятную клевету». Блогер также добавил, что не думал, что такой поступок повлечет за собой настолько серьезное судебное разбирательство, которое длилось 10 месяцев.

3 О политике: до 2018 года было как-то все равно на нее Васильев заявил в интервью, что раньше политический дискурс был ему совсем не интересен. Блогер вспомнил одну ситуацию, когда друзья рассказали ему про присоединение Крыма к России, на что Стас отреагировал: мол, «а это была не Россия»? Интерес к политике начал расти в 2018 году. Учитывая взгляды собеседника, Собчак спросила, когда Васильев почувствовал себя коммунистом в первый раз. Блогер отмахнулся и сказал, что в основном он прибегает к политике марксизма. «Я смотрю на все события в мире через призму экономических отношений. Для меня не существует политики или науки в отрыве от экономики. Я не агитирую за социалистическую или коммунистическую революции, я просто рассуждаю о справедливости и о причинно-следственных связях», — уточнил Васильев. YouTube По словам блогера, сначала какое-то время он поддерживал и либеральные взгляды в политике, изучал их основы и пытался разобраться с механизмами работы. Потом Васильев для себя понял, что «все идеи либерализма — это чушь, где ничего не работает, поэтому начал интересоваться другими идеями».

4 О поездке в Донбасс: снимал фильм, почти не зная истории На протяжении двух месяцев Васильев готовил фильм про Донбасс под лозунгом «Начал пытаться разбираться в вопросе только в феврале 2022 года». Фильм является выжимкой из событий за последний век. Более концентрированной — за последние 30 лет. И максимально концентрированной — по последним восьми годам. Сам блогер признался в интервью, что поехал на Донбасс, практически не зная истории, которая там происходила с 2014 года. Только после поездки и уже с отснятым материалом Стас начал изучать этот вопрос, читая разные книги и статьи. «ВКонтакте» «Ехал туда, толком не зная историю Евромайдана и прочее. Когда приехал домой, сел разбираться вплоть до чтения трудов Степана Бандеры. Хотел понимать, что это за идеология и за что они (украинцы — прим. ред.) так топят», — рассказал Васильев в интервью.

5 О причинах СВО: виноваты не стороны конфликта, а мировой капитализм Разговор о СВО блогер плавно подвел к тому, что во всем виноват мировой капитализм. Происходит расшатывание ситуации и дестабилизация России через Украину, так называемые прокси-войны. Они появились на мировой арене после разработки ядерного оружия, когда напрямую конфликтовать уже не очень получается. И в этом случае, по его словам, к таким подключают капитализм, который «должны уничтожить и заменить на более современную формацию». YouTube Американскому капитализму в особенности выгодны такие события, несмотря на то, сколько миллиардов долларов США уже отправили на Украину, добавил Васильев. Собчак сказала, что это похоже на сбыт денег и выгодным условием для кредита, на что Васильев лишь усмехнулся. «Они дураки, что ли? Штаты все это проворачивают для перераспределения денег. А кредиты заплатит американский налогоплательщик, который уже отправил свой доллар производителю оружия», — объяснил собеседник Собчак. Блогер подчеркнул, что отказывается принимать чью-то сторону конфликта или винить кого-то одного в развертывании военных действий. Я осуждаю мировой капитализм, при котором по-другому невозможно. Всегда будет гегемон, кто устраивает прокси-войны. Это мы наблюдаем на примере Русской весны или Арабской весны. Станислав Васильев российский блогер, политический обозреватель

6 О «Соловьев Live»: о чем нельзя шутить на передаче Первое, что упомянул Васильев, — запрет ругаться матом в прямом эфире. Во время всего интервью с Собчак блогер, мягко говоря, острил, и любая эмоция постоянно была в паре с ругательствами. Видимо, манеру речи у Соловьева обозреватель все-таки поменял. Второе, о чем попросила редакция Соловьева, — не шутить про президента России Владимира Путина. Васильев сказал, что это не проблема, и у него есть масса других вещей, про которые можно опустить злостный комментарий или покритиковать. Правила распространяются только на передачу с Владимиром Соловьевым. В своих стримах, прямых эфирах или видео на канале, заявил блогер, он может говорить, что хочет и о ком хочет.

7 О Блиновской: обманщица, зарабатывающая на слабостях людей В беседе журналистки и блогера промелькнуло слово «марафон», что дало новый повод для критики Васильева. Блогер вспомнил историю, как Собчак вела мероприятие у предпринимательницы Елены Блиновской, открыто осуждая свою собеседницу. «Были у нее марафоны, что она лечит и рак и бесплодие. Если ты где-то выступил за деньги, то, получается, пиаришь этого человека. Ты Блиновской выражала уважение, говорила, что она офигенная. Ты берешь деньги с обманутых людей», — заявил Васильев. YouTube Журналистка попыталась оправдаться, но не смогла переубедить Стаса. По ее словам, она нигде не уверяла, что Блиновская «офигенная». Но первая секунда в интервью Собчак с Блиновской говорит об обратном. «На тот момент Елена Блиновская честно зарабатывала свои деньги марафонами желаний с шариками в небо. Никакой рак она не лечила. Я не вижу ничего аморального в том, чтобы выступить у человека, который советует отпускать шарики в небо», — ответила Собчак. Интервью Ксении Собчак с Еленой Блиновской / YouTube Васильев же назвал не только денежный вопрос в этой ситуации аморальным, но и саму позицию Собчак. Сначала журналистка мило выступала на юбилее у предпринимательницы, а затем спустя два месяца во время интервью «мешала ее с грязью».

8 Общее настроение интервью и обратная связь собеседников Станислав Васильев несколько раз поправлял Собчак, когда она задавала свои вопросы «по бумажке». В какой-то момент журналистка начала «допрашивать» блогера, пытаясь выбить из него конкретные детали. Стас оценил эту часть разговора в духе «как у препода на экзамене, по-моему, должно быть не так». Но не только ведущая путалась в формулировке вопроса. Иногда Васильев сначала говорил одно, а через минуту утверждал совсем другое. Однако Собчак он доказывал, что она просто не так поняла либо хочет «вывести разговор в свое русло». YouTube После публикации интервью Ксения Собчак рассказала в своем Telegram-канале, что «это было самое сложное интервью когда-либо», а ее собеседник «обладает отрицательной харизмой». Васильев, в свою очередь, остался более довольным после такого тяжелого разговора. В своем Telegram-канале богер поблагодарил журналистку и с уважением заметил, что «Собчак не вырезала ни одной моей реплики и выложила свой позор на целых два часа».