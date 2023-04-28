Знаменитости 28 апреля 2023, 09:03 Блиновская на допросе полностью признала вину и раскаялась в содеянном СК: блогер Блиновская полностью признала вину и раскаялась в содеянном РИА «Новости»

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Блогер Елена Блиновская на допросе раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину, сообщили в СК РФ. Сегодня следствие намерено ходатайствовать об избрании ей меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

В ведомстве добавили, что в ходе предварительного расследования СК собирается установить лиц, которые осведомили Блиновскую о следственной тайне, охраняемой законом.

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Блогера задержали 27 апреля утром на границе с Белоруссией. Она собиралась скрыться на арендованном автомобиле. При этом при ней были авиабилеты Москва — Ташкент. В доме и офисе «королевы марафонов» прошли обыски.

Вечером Блиновскую привезли во второе управление столичного СК. Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денежных средств в особо крупном размере. Речь идет о сумме свыше 918 миллионов рублей.