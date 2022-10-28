Бомбоубежища в России стали сдавать в аренду: фото | 360°

Интересное 28 октября 2022, 23:03 В Москве снова приводят в порядок бомбоубежища. Собственный бункер обойдется в несколько миллионов Строитель бомбоубежищ рассказал, сколько стоит построить личный бункер Pxhere

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Бомбоубежища по всей России находят себе новые применения. В Москве в них устраивают «комнаты отдыха» с бильярдом и сауной, в регионах все чаще используют под складские помещения. «360» узнал, что происходит с укрытиями в стране.

Проверка готовности

Управляющей компании «Жилищник» якобы поручили привести в порядок бомбоубежища в столице. Telegram-канал Shot сообщил, что коммунальщики активно облагораживают бункеры в жилых домах: привозят бутылки с питьевой водой, аптечки, фонари, а также обустраивают туалеты и делают лавки.

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Кроме того, в каждом помещении вешают не только памятки о пожарной безопасности, но и инструкции по использованию респираторов и защитных костюмов, а также других средств выживания.

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Объекты, если верить публикации, принимает городская комиссия, после чего пломбирует с указанием вместимости, сидячих мест, запаса воды, количества туалетов и других необходимых удобств. По данным Shot, коммунальщики района Нагатино-Садовники сдают по несколько таких убежищ в день.

Некоторые бомбоубежища давно перешли в частные руки, и хозяева приспособили их для нужд бизнеса. Например, в Нагатино, заверил Telegram-канал Shot, бывшее бомбоубежище власти сдали в аренду, так что оно еще несколько лет назад превратилось в сауну.

В подземном помещении оборудовали баню с бассейном, джакузи и зонами отдыха, где можно, например, поиграть в бильярд.

Причем, по данным местной управы, все абсолютно законно: арендаторы подземного помещения оформили необходимые документы и имели полное право организовать в бывшем бомбоубежище свой бизнес. В случае необходимости арендаторов могут попросить привести бункер в прежний вид для соответствия нормативам и использования по прямому назначению.

О приведении бомбоубежищ в подвалах жилых домов в состояние готовности сообщали в московском районах Аэропорт и Динамо. Там жители заметили, как коммунальщики носят раскладушки с матрасами для бункеров.

Жители района Кунцево рассказывали, что на домах стали появляться стрелки, указывающие на вход в бомбоубежище.

СМИ писали о появившихся приказах привести в состояние готовности бункеры в социальных объектах. Например, укрытия, по данным Telegram-канала Baza, якобы начинали готовить в детской поликлинике № 110 в районе Отрадное. А издание «Подъем» отмечало, что начались проверки состояния убежищ в образовательных учреждениях. Однако эту информацию власти опровергли.

Склады в бомбоубежищах

Однако в интернете больше объявлений другого характера — о сдаче в аренду бывших бомбоубежищ под склады. Цены самые разные — от 350 до 750 рублей за квадратный метр. Например, 43 «квадрата» можно снять на месяц за 30 тысяч.

Помещение в 500 квадратных метров в Новогиреево сдают за 175 тысяч в месяц. Из характеристик владельцы указывают потолки высотой в 2,5 метра, бетонный пол и отопление, а также водоснабжение и связь — работает как сотовая связь, так и интернет.

Бывшее бомбоубежище в 200 квадратных метров в Москве предлагают снять почти за 100 тысяч рублей в месяц. Внутри есть водоснабжение, электричество, канализация, оборудован туалет. Однако, по словам арендодателя, нет отопления: зимой температура опускается приблизительно до 16 градусов.

Арендодатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Омска заявили, что по прямому назначению — в качестве бомбоубежища — использовать их помещения нельзя.

«Там жить нельзя, находиться некомфортно, кроме света нет ничего. Наше современное бомбоубежище — это полный треш, бетонный могильник. Не дай бог там оказаться, если что-то произойдет», — рассказал «360» собственник одного из таких московских помещений.

Личное убежище

Некоторые все же утверждают, что могут предоставить россиянам реальное бомбоубежище. Например, такие предложения есть в Екатеринбурге. Там, по данным местного издания «Деловой квартал», купить бункер постройки времен холодной войны предлагает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Бомбоубежище обещали продать с молотка при начальной стоимости в 1,139 миллиона рублей с задатком почти в 230 тысяч.

Бункер подключен ко всем коммуникациям, но с 2008 года не является объектом гражданской обороны. По техпаспорту от 2009-го, в бомбоубежище 11 помещений и два выхода, писал «Деловой квартал». Торги должны состояться 23 ноября.

Другие предлагают россиянам услуги по строительству бомбоубежищ. Минимальная цена — два миллиона. За эти деньги обещают сделать укрытие на три койко-места с необходимыми удобствами. А если бюджет позволяет, строители готовы вписать в планировку бункера даже бассейн.

Например, за 5,5 миллиона в Москве обещают построить бомбоубежище, которое защитит и от техногенных катастроф, и от химического оружия, и от стихийных бедствий. В проекте предусмотрен санузел, комната для генератора, а также вентиляция и даже теплые полы.

При обустройстве бункера позаботятся о запасах воды и воздуха, системе аварийного электроснабжения, очистки и подачи воздуха, продовольственных запасов и даже умного дома и наблюдения. При желании убежище готовы сделать полностью подземным, чтобы его не было видно снаружи.

Автор одного из таких объявлений Игорь (имя изменено) рассказал, что строители готовы возвести как обычные усиленные подвальные помещения, так и простые бомбоубежища или даже бункеры с защитой от радиации.

«Для бомбоубежища или бункера, которые предназначены для защиты от радиации, химических атак и бомбовых ударов, если они не находятся в эпицентре, самая низкая средняя цена в зависимости от условий, удобств и срока нахождения, количества человек и так далее — от девяти миллионов. Но если они находятся в эпицентре, никакой бункер не поможет, это однозначно, кто бы что бы ни рассказывал», — объяснил он.

Главный ценообразующий фактор — размер убежища и то, на сколько человек оно рассчитано. На пятерых, как рассказал «360» Игорь, нужно порядка 100 квадратных метров: 40 — на минимальное жилое пространство, порядка 20 — для коммуникаций, а также санузел и складские помещения для хранения воды и провизии. Все это делается с расчетом на то, что после ядерного удара люди должны пробыть в бункере как минимум две-три недели, рассказал Игорь.

«Если вы реально хотите защиту от каких-то бомбовых ударов, как минимум два метра над потолком должно быть земли. Грубо говоря, 40 сантиметров бетона и два метра земли, то есть 2,5 метра над потолком. И хотя бы два метра внутри — черновой потолок. Соответственно, как минимум до пяти метров должен быть котлован», — объяснил он.

В стоимость мощного бункера с радиационной защитой входит проектирование и строительство, а также все необходимые коммуникации, в том числе специальная система кондиционирования.

Строитель пожаловался, что сейчас сервисы стали удалять объявления о сооружении бункеров, хотя занимается он этим порядка шести лет. Игорь также отметил, что интерес к персональным бомбоубежищам в последние месяцы возрос, однако мало у кого есть средства на такое строительство.