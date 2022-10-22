Минпросвещения назвало фейком слухи о подготовке школьных бомбоубежищ | 360°

Власть 22 октября 2022, 18:25 Минпросвещения назвало фейком слухи о подготовке школьных бомбоубежищ Представители Минпросвещения заявили, что не давали распоряжений по школьным бомбоубежищам РИА "Новости"

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Сотрудники министерства просвещения заявили, что ведомство не отдавало специальных распоряжений на проверку школьных бомбоубежищ в Москве. Об этом в интервью ТАСС сказала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она получила эту информацию со слов министра просвещения Сергея Кравцова. По ее словам, появившиеся в Сети публикации о начале проверок состояния бомбоубежищ в столичных школах является фейком.

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Лантратова сообщила, что после того, как узнала об этих сообщениях, она оперативно связалась с Кравцовым.

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«Он заверил, что никаких специальных указаний не было, распространяемая через СМИ, признанные иноагентами в России, информация — фейк», — заявила она.

По ее словам, эти публикации призваны повысить волнение среди гражданского населения.

Также собеседница ТАСС поделилась рекомендацией для читателей СМИ. Лантратова посоветовала проверять факты и внимательно относиться к полученной информации.