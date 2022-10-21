Новые указатели на бомбоубежища заметили на московском доме | 360°

Эксклюзив 21 октября 2022, 16:07 Новые указатели на бомбоубежища заметили на московском доме Москвичи сообщили о появлении указателей на бомбоубежища на многоэтажке

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Москвичи сообщили о «странных стрелочках» на многоэтажке по улице Молодогвардейская, 39. Людям пояснили, что это указатели на вход в бомбоубежище.

«Сначала на доме висели наклейки, теперь — стрелки, которые ведут во второй подъезд. Мы вызвали полицию испугались. Оказывается, это вход в убежище», — рассказали «360» местные жители.

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В распоряжении редакции появились видео с места. Действительно, на доме возле окон первого этажа — несколько черных стрелок на некотором расстоянии друг от друга, причем нигде не подписано, куда именно они указывают.

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Ранее СМИ сообщали, что бомбоубежища для гражданских лиц в Москве состоят на балансе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В прошлом году для убежищ разработали единый стандарт — строителей обязали учитывать технические требования по приспособлению подвалов под укрытия. Однако типовых бомбоубежищ нет, писала «Газета.ru».