Интересное 09 декабря 2022, 21:59 Предзнаменование без объяснения. В Калуге начали мироточить четыре иконы Священник Савченко: мироточащие иконы могут быть благословением или предостережением Автор фото: Илья Тимин / Викимедиа

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В одном из храмов Свято-Успенского Шаровкина монастыря в Калужской области замироточили сразу четыре иконы. Священнослужители уверены, что это предзнаменование. Правда, хорошее или плохое, сказать никто не может. Ученые объясняют феномен мироточения изменениями окружающей среды.

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Чудо мироточения

Священники и прихожане Свято-Успенского Шаровкина монастыря 7 декабря заметили, что в храме Жен-Мироносиц замироточили иконы великомученицы Екатерины, великомученика и целителя Пантелеимона, преподобного Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Об этом рассказали на странице обители во «ВКонтакте».

Клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко объяснил «360», что в таких случаях священноначалие должно засвидетельствовать факт мироточения.

«Обычно икону открывают, протирают насухо, осматривают и следят, начнется ли мироточение снова», — сказал он.

Священник РПЦ, православный блогер, иерей Святослав Шевченко добавил, что для этого епархия может направлять в обитель «специально созданную комиссию из нескольких духовно опытных человек».

«Если факт чуда доподлинно установлен — с помощью наблюдения, видеофиксации, — тогда управляющий епархией учреждает богослужения у этих святынь», — сказал Шевченко.

«Слезы» икон

Святослав Шевченко подчеркнул, что православные верующие сами нередко относятся к историям о мироточении настороженно. Такие факты, по его словам, обязательно проверяют. Но даже после этого духовенство не дает официальных толкований, так как истинный смысл знамения открывается только спустя время.

Священник Николай Савченко особенно подчеркнул, что к подобным явлениям надо относиться с большим смирением.

Это может быть как какое-то божье благословение, так и предостережение. То есть господь может через эти иконы, из которых миро истекает, нас от чего-то предостерегать. Может быть, он указывает нам на какие-то наши прегрешения и неправильные действия и предостерегает Николай Савченко клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне.

Святослав Шевченко добавил, что подлинные мироточения могут знаменовать как радостные, так и трагические события. Причем масштаб их разнится от локального, касающегося определенного региона, монастыря или храма, до глобального. Священник также рассказал, что и сам был свидетелем мироточения во время учебы в семинарии.

«Только спустя время выяснилось, что на подготовительный курс семинарии поступил волк в овечьей шкуре — уголовник, специализирующийся на церковных учреждениях. У семинаристов и педагогов стали пропадать ноутбуки, планшеты, деньги и другие ценности, исчезли даже драгоценные святыни — серебряный крест и ковчег с мощами», — поделился Шевченко.

Ученые, по словам религиоведа, эксперта Московского бюро по правам человека Юрия Табака, объясняют феномен мироточения изменениями внутреннего климата в храме, условий хранения, а также возможным воздействием на икону.

Например, по мнению исследователей, масло может попадать на иконы с горящих перед ними лампад. Причиной миротечения иногда называют выделение смолы, клея или других веществ из иконы, образование конденсата, а также результат жизнедеятельности специфических бактерий.

Известные случаи мироточения

Николай Савченко рассказал «360», что один из наиболее известных случаев мироточения был связан с Мироточивой Иверской-Монреальской иконой Божией Матери. По свидетельствам верующих, она источала миро почти непрерывно на протяжении 15 лет — с 1982 по 1997 год.

«Миро текло почти ручьями. Запах от Иверской мироточивой иконы был такой идеальный и благоухающий, что после него любые, даже самые дорогие духи кажутся искусственными», — поделился Савченко.

Икона никогда не была в России, а находилась в Афинах. В 1997 году ее хранителя убили, а реликвия, которая почитается чудотворной, исчезла и не найдена до сих пор. При этом списки, которые делали с иконы в разные времена, также мироточат — в том числе сделанная на бумаге копия, хранившаяся в русском православном приходе в Гонолулу на Гавайях.

Также мироточащей считается икона Божией Матери «Умягчение злых сердец». Впервые она начала источать миро в 1998 году, вскоре после таинственной пропажи Иверской-Монтреальской иконы Божией Матери.

«Умягчение злых сердец» также начала «плакать» в Храме Христа Спасителя после избрания патриархом Московским и всея Руси Кирилла, в миру известного как Владимир Гундяев.

А в 2019 году в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором в Москве начала мироточить Казанская икона Пресвятой Богородицы. До этого она уже источала миро в 2016 году, после реставрации с началом новых богослужений, а также в 2017 году, когда в Москву привезли мощи Николая Чудотворца.