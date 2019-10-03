  • Митрополит Иларион заявил о мироточащей иконе в центре Москвы

    03 октября 2019, 19:18

    Анатолий Минкин

    Митрополит Волоколамский Иларион рассказал о мироточащей иконе в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором, расположенного на пересечении Черниговского переулка и Пятницкой улицы в Москве. Как сообщило РИА «Новости», свое заявление священник сделал на торжественном собрании Общецерковной аспирантуры и докторантуры, где он занимает пост ректора.
    Митрополит Иларион заявил о мироточащей иконе в центре Москвы

    Торжественная церемония прошла в самом храме. Митрополит Иларион заявил, что первый случай мироточения иконы произошел в 2016 году, когда храм открыли после реставрации и снова начали проводить богослужения.

    «Следующий случай мироточения произошел в мае 2017 года, когда в Москву были принесены мощи чудотворца Николая», — уточнил митрополит.

    Третий случай, по словам священника, произошел в ноябре 2018 года. В тот день отмечали праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», которая находится в храме на Большой Ордынке. Сам Иларион служит там настоятелем.

    «В этом году икона мироточила на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, и буквально на этих днях мироточение иконы продолжалось и усиливалось. В связи с этим в течение октября мы будем ежедневно совершать акафист перед иконой, благодаря Пресвятую Богородицу за явленные нам милости», — подытожил священник.