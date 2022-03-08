В Главном храме Вооруженных сил РФ начала мироточить икона Богородицы

Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» замироточила в Главном храме Вооруженных сил в Кубинке. Чудо произошло перед началом литургии в Прощеное воскресенье 6 марта. Об этом сообщила kp.ru.

По словам руководителя отдела по работе с верующими военнослужащими Александра Каменского, икону в храм привезли около восьми утра в минувшее воскресенье.

«Мы достали икону и увидели — она кровоточит. Икона мироточит уже давно… Но чтобы так, алыми каплями! Все произошло на моих глазах», — рассказал Каменский.

Во время мероприятия по случаю Прощеного воскресенья в Главном храме ВС РФ исполнили произведения Преображенский хор, женский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской армии, хор «За веру и Отечество, курсанты и суворовцы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди напомнил, что православным следует простить грехи и забыть прошлые обиды. Это необходимо сделать, в том числе там, где люди воюют друг с другом.