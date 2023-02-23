Интересное 23 февраля 2023, 21:56 Получить приглашение в Хогвартс. Игра Hogwarts Legacy бьет рекорды и собирает восторженные отзывы Игра Hogwarts Legacy собрала высокие оценки пользователей и критиков по всему миру Публичное достояние

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Одна из самых ожидаемых игр этого года — Hogwarts Legacy по мотивам истории о Гарри Поттере, вышла в свет 10 февраля и тут же начала бить всевозможные рекорды. В чем причины такого успеха, почему игра стала популярной и что о ней говорят критики и геймеры — в материале «360».

Коротко о сюжете

Масштабная экшен-RPG переносит пользователей за 100 лет до событий книг и фильмов о Гарри Поттере — в конец XIX века. Но любители вселенной не разочаруются — в игре сохранили знакомые места и некоторых персонажей. Однако создатели не делали на это ставку — они попытались подкупить игроков атмосферой.

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По сюжету в Хогвартсе появляется новый ученик. Ему уже 15 лет, и его талант волшебника проявился несколько поздно, поэтому героя зачисляют сразу на пятый курс. Ему придется раскрыть секреты древней магии и победить злодеев — гоблина Ранрока и темного мага Виктора Руквуда.

Публичное достояние

Бьет рекорды с первого дня выхода

Сразу после выхода Hogwarts Legacy попала в топ-10 самых популярных игр в Steam — пиковый онлайн игры в первый же день достиг 693 тысячи пользователей. Игра заняла девятую строчку по полярности среди всех игр на платформе. По другому критерию — текущему онлайну — Hogwarts Legacy разместилась на втором месте.

Кроме этого, она поставила абсолютный рекорд по количеству зрителей для одиночной игры на Twitch и стартовала в британской розничной продаже лучше, чем Elden Ring.

На каких приставках играть и когда появится в России

В данный момент игра доступна на платформах Windows, а также на консолях текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Релиз игры для консолей прошлого поколения — PlayStation 4 и Xbox One — состоится 4 апреля. Владельцы Nintendo Switch смогут поиграть в Hogwarts Legacy лишь после 25 июля этого года.

В России дата выхода долгожданной игры пока точно неизвестна. Ранее «Известия» со ссылкой на ритейлеров сообщили, что купить Hogwarts Legacy россияне смогут уже «в конце февраля или начале марта».

Маркетплейсы Wildberries и Ozon уже анонсировали продажи с конца февраля. Отмечается, что такая разница с мировым релизом связана с логистическими проблемами — диски будут прибывать в Россию через Турцию, а не через страны Евросоюза.

Публичное достояние

Высокие оценки, но не совсем однозначные отзывы

В целом критики поставили игре положительные оценки. Например, агрегатор Metacritic выставил версиям для разных платформ от 83 до 90 баллов из 100. Зарубежные игровые сайты тоже высоко оценили Hogwarts Legacy. Game Informer поставил оценку 9 из 10, GameRevolution — 6 из 10, GameStar — 78 из 100.

Российские сайты 3DNews и PlayGround.ru поставили игре оценку 8,5 из 10.

По мнению обозревателя «Кинопоиска» Марата Шабаева, популярность игры вызвана, прежде всего, уже давно завоеванной любовью миллионов людей к вселенной о мальчике-волшебнике.

«Если бы разработчики создали оригинальную игру про волшебство в совершенно новом сеттинге, то о ней мало бы кто говорил. А все потому, что за приятной оболочкой Hogwarts Legacy скрывается рядовая экшен-RPG, которой нечем удивить фанатов жанра», — написал он.

Обозреватель российского журнала «Игромания» Владимир Макаров также отметил, что игра создана прежде всего для поклонников вселенной Джоан Роулинг. Среди плюсов игры он отметил атмосферу, звуковое оформление, полеты на метле и «мир, который хочется исследовать». К минусам он отнес слишком простой сюжет, плоских персонажей и однотипные задания.

Отзывы игроков в основном совпадают с мнением критиков. Встречаются как положительные, так и разочарованные отклики.

«Сказать, что я удивлен — ничего не сказать. Выглядит все очень достойно, картинка приятная. А музыкальное сопровождение сразу навевает атмосферой Хогвартса и приключениями, которые нас будут ждать», — написал в рецензии пользователь pikabu NoNameNPCbot.

«Плохой сюжет, непроработанная боевая система. Далеко не каждый комп ее потянет», — написал другой игрок в соцсетях.

Также игроки отмечают «унылые диалоги» и неоправданно высокую стоимость игры.