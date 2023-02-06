Общество 06 февраля 2023, 11:36 Стало известно, когда в России начнут продавать игру Hogwarts Legacy по вселенной Гарри Поттера

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Долгожданную игру Hogwarts Legacy поклонники вселенной Гарри Поттера смогут купить в России уже в конце февраля или начале марта. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ритейлеров.

Мировой релиз состоится 10 февраля. А в России пока доступен только предзаказ. Стандартное издание для PlayStation 5 и Xbox Series X обойдется поклонникам почти в шесть тысяч рублей.

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«Мы ожидаем, что диски с игрой Hogwarts Legacy для консолей поступят в продажу в конце февраля — начале марта», — поделился представитель «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров.

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Маркетплейсы Wildberries и Ozon тоже анонсировали продажи с конца февраля. Такая задержка связана с логистическими проблемами. Из стран Евросоюза в Россию диски не доставляют, поэтому приходится везти их через Турцию.