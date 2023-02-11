Интересное 11 февраля 2023, 21:09 Игра по вселенной «Гарри Поттера» вошла в топ-10 самых популярных в Steam за все время Hogwarts Legacy заняла девятое место в рейтинге самых популярных игр в Steam Публичное достояние

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Hogwarts Legacy сразу после выхода попала в топ-10 рейтинга самых популярных игр в Steam — сервисе, где можно покупать игры и играть в них онлайн, а также общаться с «коллегами». Об этом сообщил сайт Cybersport.

Пиковый онлайн игры, созданной по мотивам вселенной «Гарри Поттера», 10 февраля достиг 693 тысяч пользователей. Это позволило Hogwarts Legacy занять девятую строчку по полярности среди всех игр на платформе Steam в первый день после выхода.

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Лидером рейтинга остается PUBG, которая показала пик игроков в 3,2 миллиона. В первую десятку лучших также входят Lost Ark, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Cyberpunk 2077, Elden Ring, New World и Goose Goose Duck.

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По другому критерию Steam — так называемому текущему онлайну — игра про волшебного мальчика Гарри Поттера разместилась на втором месте. В игре находятся 522 тысячи человек.

Ранее появилась информация, что в России могут появиться реестры одобренных и запрещенных игр. Авторы этой инициативы считают, что в популярных играх могут быть «скрытые вставки» и внедрены «способы влияния на сознание и подсознание».