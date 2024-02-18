Интересное 18 февраля 2024, 12:25 Подарки для самых близких. Как порадовать мужа, папу и брата в День защитника Отечества Freepik

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День защитника Отечества стал праздником не только причастных к военной службе, но и всех представителей сильной половины общества. Каждый год 23 Февраля женщины стараются удивить своих мужей, отцов и братьев, чтобы выразить любовь и теплые чувства. «360» собрал лучшие идеи подарков для самых близких.

Что подарить мужу на День защитника Отечества

Выходя замуж, женщины передают себя в руки заботливого мужчины и получают чувство защищенности. День защитника Отечества — это не только праздник мужества и силы, но и возможность показать дорогому человеку, насколько он важен и как вы цените его храбрость и бесстрашие.

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— Техника и гаджеты. Практически все представители сильной половины — от подростков до взрослых мужчин — любят хорошую технику. Для некоторых обладание ею порой становится частью стиля и возможностью показать статус. Так что можно подарить любимому новые наушники или колонку с Bluetooth, умные часы или фитнес-браслет. Не так давно вышли очки виртуальной реальности и новая Playstation 5 Slim. А кто-то очень давно мечтает о том самом вертолете на радиоуправлении.

— Инструменты. В качестве подарка их можно выбирать, если вы точно знаете, что мужчина давно о таком мечтал. Тогда 23 Февраля — отличный повод, чтобы вручить качественный лобзик или хороший набор инструментов для автомобиля или гаража.

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— Хобби. При выборе подарка обязательно нужно опираться на интересы и увлечения мужа. Если он заядлый рыбак или охотник, то можно остановить выбор на тематических аксессуарах — от камуфляжной одежды до крючков для спиннинга. Также можно купить набор для барбекю или качественный шеф-нож для кулинарии. Самым простым вариантом будут настольные игры.

— Опыты и впечатления. Предметы рано или поздно ломаются или выходят из строя, а приятные воспоминания остаются в памяти навсегда. Чем больше в семье памятных моментов, тем крепче союз. Купите избраннику сертификат на посещение мастер-класса или билеты на спортивное событие, которое он так давно ждал. Завершите вечер романтическим ужином или выходными за городом, где будете делать что-то собственными руками: например, рисовать картину или заниматься лепкой.

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— Одежда и аксессуары. Практически каждая жена подрабатывает на полставки у мужа личным стилистом. Если вы точно знаете, чего не хватает в гардеробе любимого, то время действовать. Например, можно купить теплый джемпер или стильную рубашку. Отличный подарок — часы, брендовые очки, ремни.

— Уход за собой. Те самые классические пена для бритья и гель для душа, конечно, тоже подойдут. Но, если вы хотите сломать шаблон о сюрпризе, который превратился в ежегодный мем, то выбирайте премиальный набор для бритья или ухода за бородой. Можно купить и элитные духи или ароматизированный набор для ванны. Поход в барбершоп мужчина тоже оценит по достоинству.

— Книги и обучение. Книгу не зря считают лучшим подарком — ценящий литературу, художественную или специализированную, мужчина точно его оценит. Если он больше слушает, остановите выбор на аудиокниге. Подойдут и курсы для повышения квалификации или развития новых навыков. Если вы знаете, что избранник давно хотел пройти какую-то образовательную программу, то можно вручить именно ее.

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Что подарить папе на 23 Февраля

У отцов всегда особенная связь с дочерями. На День защитника Отечества можно сказать спасибо за защиту, опеку и безусловную любовь, которую они дарили девочке с самого момента ее появления на свет.

— Для активного отдыха. Если ваш родитель — настоящий весельчак и постоянно выбирается на природу, то стоит учесть это в подарке. Купите ему набор для рыбалки, охоты или туризма, если он увлекается подобными видами отдыха. Если мужчина очень любит смотреть на звезды, то хороший телескоп станет впечатляющим сюрпризом. А если отец — настоящий фанат машин, то стоит присмотреться к сертификатам на картинг.

— Техника и гаджеты. Когда идей не очень много, а хочется подарить что-то хорошее, то на выручку приходят электронные приборы. Для любителей читать подойдет электронная книга, а для ценителей музыки — новые беспроводные наушники или портативная колонка. Некоторые особенно оценят аксессуары для автомобиля. А если папа любит готовить, то присмотритесь к качественным кухонным комбайнам.

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— Для дома и уюта. Олицетворением тепла и уюта может стать плед ручной вязки или термос с индивидуальной гравировкой. Для подарка, который отразит ваши чувства к отцу, подойдут и более дорогие варианты — электронная метеостанция, домашний мини-бар или умная колонка.

— Личный уход. Подберите вашему родителю приятный мужской парфюм от его любимого бренда. Если вы не знаете, какой точно вариант подойдет, то можете почитать наши советы, как выбрать парфюм. Кроме того, можно подарить поход в баню или сауну.

— Одежда и аксессуары. Посоветуйтесь с мамой, чем можно дополнить папин гардероб. Она точно знает от и до все его носки и футболки. Универсальные варианты — качественный кошелек, ремень или стильный зонт. Здорово будет, если вы свяжете для отца шарф своими руками.

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— Культурные и образовательные подарки. Многие отцы любят читать и проводят много времени в обнимку с книгой. Можно купить подписку на научно-популярные журналы или курсы любимого блогера. Прекрасный способ провести время вдвоем — сходить на концерт, спектакль или в музей.

— Эмоциональные и персонализированные подарки. Выразите любовь к отцу, вспомнив самые лучшие моменты вместе: сделайте альбом с семейными фотографиями или персонализированный фотокалендарь. Можно записать видеопоздравление от всей семьи, где каждый говорит теплые слова.

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Что подарить брату на 23 Февраля

Отношения между детьми в семье редко когда складываются гладко. Но соперничество за внимание родителей и борьба за игрушки с возрастом сменяют дружба и взаимопонимание, и мысли оставить брата без подарка в День защитника Отечества даже не возникает.

— Вещи для хобби и увлечений. Спортивное оборудование или аксессуары, если он занимается каким-либо видом спорта. Набор для рисования, моделирования или других творческих занятий. Книги или журналы по интересам: например, по истории, науке, фантастике.

— Техника и гаджеты. Простая, но хорошая идея — игровая консоль или аксессуары к ней, если брат любит видеоигры. Смарт-часы или фитнес-браслет подойдут для отслеживания активности, ими очень удобно управлять со смартфона. Присмотритесь к качественным наушникам или портативной колонке для музыки. Можно также купить сертификат в Steam или Battlefield или игру.

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— Опыты и впечатления. Сертификат на экстремальный подарок, например, прыжок с парашютом, полет на параплане, картинг или полет за штурвалом самолета — необычный подарок для тех, кто любит адреналин. Если ваш брат — более умеренный по темпераменту человек, то пригласите его в ресторан и угостите ужином. Можно сходить вместе в квест-комнату или лазертаг.

— Модные аксессуары. Рассмотрите вариант модного рюкзака или сумки через плечо. Более классические варианты — часы, браслеты, цепочки и перстни. Можно подобрать элегантные перчатки и шапку.

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— Для дома и уюта. Набор для барбекю, ароматные специи и качественные кухонные принадлежности подойдут для любителей готовить. Выгодно будут смотреться оригинальная лампа для рабочего стола и ночник с необычным дизайном. Если вы знаете, что брат любит расслабиться в пятницу, то можно купить мини-бар или набор для приготовления коктейлей.

— Хобби. Если близкий человек любит по выходным дегустировать вино, подарите ему декантер — сосуд, который раскроет вкус напитка. Увлеченных коллекционеров порадуют комиксы, коллекционные фигурки, видеоигры, виниловые пластинки и редкие издания книг. Можно подарить гастротур или качественные чай и кофе.

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Помните, что выбирать подарок нужно в зависимости от предпочтений человека. Лучше всего вручить близкому что-то, что будет отражать его личность и интересы, принесет радость и настоящую пользу. Не бойтесь спрашивать, чего он хочет: иногда лучше обойтись без сюрприза, зато вручить действительно что-то полезное.

Читайте также в материале «360», что можно подарить в зависимости от увлечений, хобби или интересов героев праздника.