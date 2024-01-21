Интересное 21 января 2024, 16:44 На заключительных аккордах. Как правильно выбрать парфюм Парфюмер Федорова: духи должны отражать индивидуальность независимо от моды Коллаж Unsplash / Телеканал «360»

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Духи — невидимый аксессуар в образе и стилистический элемент, который может стать визитной карточкой. Люди все чаще начали задумываться о том, какие ароматы существуют и как правильно подобрать свой. В теоретических тонкостях парфюмерного ремесла — от нот до последних тенденций в мире ароматов — разбирался «360».

Что значит «послушать аромат»

Терминология из музыки плотно укрепилась в парфюмерной среде. Многие, выбирая туалетную воду, слышат от консультантов: «Не хотите послушать этот аромат?» И это не просто чья-то прихоть или модная тенденция, а явление, у которого многовековая история.

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Выражение «слушать аромат» — это, конечно же, образное словосочетание. Важно понимать, что сам источник запаха — жидкость во флаконе — мы все-таки нюхаем. Чтобы не запутаться в грамматике русского языка, можно запомнить фразу: «Понюхай духи; слышишь, как пахнет аромат?»

Параллель между запахом и звучанием провел английский химик Джордж Уилсон Пиесс еще в 1857 году в своей книге «Искусство парфюмерии», где пузырьки выступили своего рода пюпитрами, которые содержат целые симфонии и композиции гениальных авторов.

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Кроме того, химик поделил основные типы эфиров на звуковые ряды. А в композиции запаха, в его понимании, может быть гармоничное или какофоническое сочетание различных экстрактов. В основе аромапостроения лежат три аккорда: верхняя нота; сердечная нота; шлейф ноты, или базовая нота. Именно из них и состоит ольфакторная (обонятельная) пирамида.

Каждый из них проходит свои естественные фазы, рассказала в беседе с «360» парфюмер бренда Elizabeth Francois Елизавета Федорова. По ее словам, когда говорят «нота», подразумевают скорость испарения веществ.

Музыкальная симфония не является статичной, а развивается во времени. Верхние ноты раскрываются мгновенно. Наиболее часто используются сильно летучие ароматы: цитрусовые (бергамот, апельсин), зеленые, лавандовые. Елизавета Федорова парфюмер

Она объяснила, что у средних нот продолжительность звучания, как правило, более длительная, а сам аккорд зачастую состоит из цветочного блока — жасминовых, розовых, пряных, цветочных.

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В развязке произведения обычно лежат базовые или шлейфовые аккорды. Для них парфюмеры используют фиксаторы, стойкие и концентрированные ингредиенты: древесные, амбровые, мускусные. Такие элементы усиливают средний аккорд и звучат по шесть-восемь часов.

На волосах, одежде или предметах запахи держатся гораздо дольше, чем на коже. Дело как раз-таки в том самом флере, который покрывает мягкие текстуры, — запахи ложатся на них плотным тяжелым слоем и почти не выветриваются.

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Классификация ароматов в зависимости от сердечной ноты

— Фруктовая группа. Это одно из самых обширных семейств в парфюмерии, включающее множество ароматических масел и эссенций. Большинство из них отличаются сладковатым запахом с завораживающим звучанием. В духи добавляют оттенки яблока, груши, персика, смородины, клубники, малины, вишни.

— Цитрусовая группа. Включает гесперидные аккорды, которые обычно составляют начальный уровень ароматической пирамиды. Они придают яркость и свежесть. Используют экстракты лимона, лайма, мандарина, бергамота.

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— Группа нот деревьев и кустарников. Этот ассортимент древесных ароматов создан в универсальном стиле, подходящем как для мужчин, так и для женщин. Он эффективно ломает устаревшие гендерные стереотипы и предубеждения. В числе этого семейства — сандал, пачули, ветивер, дерево уд.

— Цветочная группа. Изысканная, универсальная и привлекательная категория, которая подходит для любого случая и времени года. Выбор этого семейства невероятно широкий. Жасмин, роза, лаванда, пион и лилия — главные герои этого вида запахов.

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— Группа зеленых нот и трав. Парфюмерные композиции, основанные на этих аккордах, обычно ассоциируются с молодостью и свежестью. Их предпочитают носить в теплое время года, особенно в позднюю весну и летом. Мята, базилик, чай и трава — самые известные компоненты этого вида.

— Гурманская группа нот, или кондитерская. Она напоминает пекарную лавку, а название ярко говорит само за себя. Запахи этого семейства достаточно приторные, но чаще всего акцентные и напоминают любимые лакомства — шоколад, карамель, печенье.

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— Группа нот специй и пряностей. Эта категория, возможно, самая страстная и соблазнительная, включающая яркие и глубокие оттенки, которые никого не оставят безразличным. Парфюмеры используют перец, корицу, имбирь, кардамон.

— Синтетическая группа. Ранее селективная парфюмерия избегала синтетики, однако с появлением бренда Escentric Molecules синтетические компоненты стали активно использовать для уникальных композиций. Среди них — альдегиды, кашмеран, амброксан.

— Анималистическая группа. Это одна из самых дорогих групп, в составе которой используют натуральные компоненты животного происхождения. Их могут заменять синтетическими аналогами. Анималистические ноты пахнут достаточно специфично. В группу входят амбра, замша, мускус.

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Классификация ароматов в зависимости от концентрации

— Духи (Parfum) — от 15 до 40% ароматического вещества.

— Парфюмерная (или парфюмированная) вода (Eau de Parfum) — от 15 до 20% ароматического вещества.

— Туалетная вода (Eau de Toilette) — от 5 до 15% ароматического вещества.

— Одеколон (Eau de Cologne) — от 2 до 4% ароматического вещества.

— Свежая вода (Eau Fraiche) — продукт с низким содержанием спирта и концентрацией ароматического вещества от 1 до 3%.

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Как выбрать свой запах

Безусловно, есть масса вариантов и критериев подбора духов, заметила Елизавета Федорова. При подборе запаха парфюмер порекомендовала долго присматриваться к аромату: тестировать его в разные настроение, погоду и гормональный фон.

Собеседница «360» подчеркнула, что аромат на коже всегда раскрывается по-разному. Однако при тщательном отборе запахов для коллекции вероятность, что вы не будете пользоваться каким-то парфюмом, крайне низка.

Если ориентироваться на сезонность, стоит отложить тяжелые, согревающие ароматы на зимний период. Туалетные воды с цветочно-фруктовыми нотами или акватика больше всего подойдут на жаркое, знойное лето. Елизавета Федорова

Выбирать можно также в зависимости от типа внешности.

— Девушки с «зимним» типом будут в гармонии с согревающими пряными творениями.

— Обладательницам цветотипа «весна» прекрасно подойдут легкие и воздушные симфонии, которые состоят из цветочных акцентов.

— «Летним» девушкам точно стоит держать на полке цветочно-фруктовые и акватические запахи.

— Роковым представительницам «осеннего» типажа стоит обратить внимание на восточные и гурманские группы ароматов.

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На сегодняшний день в моде разнообразие: чем больше парфюма на вашей полке, тем лучше. Женщина в течение дня меняет много социальных ролей: она и мама, и бизнесвумен, и жена. То же самое касается и мужчин.

Когда мы меняем один образ на другой, то подбираем соответствующие аксессуары. Аромат — такая же часть образа, поэтому важно жонглировать парфюмом так, чтобы быть везде уместным.

Конечно, не обязательно выбирать для себя только один парфюм в качестве визитной карточки. В вашей коллекции может быть множество ароматов разных брендов. Главное, чтобы они подчеркивали уникальный стиль и индивидуальность.

Собственный аромат можно подбирать самостоятельно, обратиться к парфюмерному стилисту или парфюмеру, который создаст уникальное сочетание запахов.

Сейчас проводят много развлекательных мастер-классов, где можно попробовать себя в роли парфюмера. Возможно, именно там человек сможет прочувствовать магию ремесла и сделать свой собственный аромат.

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«Неважно, кем вы являетесь, важно примерить на себя тот образ, которому вы хотите соответствовать в выбранной ситуации. Для гармоничного восприятия себя важно, чтобы было соответствие внешнего внутреннему. Неправильно подобранный аромат будет создавать диссонанс», — заметила Федорова.

Считается, что легендарный детектив Шерлок Холмс называл духи «говорящей уликой» и мог сказать все об их носителе. А французский император Наполеон Бонапарт верил, что знаменитая кельнская вода не только приятна, но и стимулирует работу мозга.

При выборе ароматов можно ориентироваться на историю бренда, парфюмера и пирамиду, но самое главное — аромат должен подходить именно вам. Очень много известных парфюмеров, которые создавали запахи для люксовых брендов, работали и над ароматами из масс-маркета.

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Какие запахи сейчас самые популярные

Елизавета Федорова добавила, что в 2024 году тренд в парфюмерии — переосмысление вечной классики, а именно цветочных запахов. Все новое — хорошо забытое старое, поэтому сейчас тенденция в выборе ароматов, напоминающих моду 80-х. Парфюмер бренда Elizabeth Francois поделилась свои личным топом модных ароматов.

Топ мужских ароматов:

— Francis Kurkdjian Aqua Celestia Cologne Forte — чувственный цветочно-фруктовый аромат.

— Tom Ford Oud Wood — смесь драгоценного палисандра и кардамона с сычуаньским перцем.

— Yves Saint Laurent La Nuit De L’Homme — древесный пряный аромат.

— Monsieur Frederic Malle — восточный гурманский аромат.

— Giorgio Armani Acqua Di Gio Profondo — цветочный древесно-пряный аромат.

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Топ женских ароматов:

— Ароматы бренда Serge Lutens.

— Ароматы бренда Mancera.

— Ароматы бренда Montale.

— Ароматы бренда Byredo.

— Ароматы бренда Tom Ford.

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Некоторые готовые запахи в парфюмерном мире сейчас подвергают своего рода травле. Порой весьма недешевые бренды становятся моветоном и даже масс-маркетом. Парфюмер предположила, что это связано с появлением нишевой парфюмерии и модой на нее.

По ее словам, выбирая нишу, покупатели предпочитают сегмент «не для всех». А дорогой парфюм известного бренда для некоторых людей — подкрепление авторитета и признак успешности. Однако искать стоит самое лучшее, что подходит именно вам, независимо от моды и чьих-то советов.