Интересное 18 февраля 2024, 01:29 🎁 Чем порадовать мужчину на 23 Февраля. Идеи подарков для близких и коллег Freepik

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Меньше недели остается до Дня защитника Отечества. Если вы еще не купили подарки своим близким и коллегам, то не торопитесь бежать за носками и пеной для бритья. Дорогих и любимых мужчин можно порадовать куда более оригинальным и желанным презентом. «360» собрал несколько вариантов подарков в зависимости от увлечений, хобби или интересов героев праздника.

Что подарить автомобилисту

— Аксессуары. Многие мужчины относятся к своим автомобилям с особым вниманием и теплотой, а машины всегда требуют определенных вложений. Причем следить нужно не только за технической частью, но и поддерживать уют в салоне, именно поэтому качественные чехлы на сиденья, набор автомобильных ковриков или стильный руль обязательно найдут свое применение.

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— Инструменты для ухода за автомобилем. Замечали, как чисто у мужчин в машинах? Нередко те, у кого дома беспорядок, намывают авто так, что в это сложно поверить. Так что набор для мойки автомобиля, полироль, антидождь или средство для ухода за салоном будут очень кстати. А некоторые забывчивые будут благодарны за оптовую закупку незамерзайки.

— Электронные гаджеты для авто. Видеорегистратор, радар-детектор, беспроводное зарядное устройство или автомобильный холодильник — те вещи, которые очень даже нужны, но почему-то купить их руки вечно не доходят. Стоит присмотреться к ним перед 23 Февраля.

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— Предметы, связанные с машинами. Если вы сейчас не можете позволить что-то дорогое, то ключница, брелок или обложка для документов с автомобильной тематикой придут на подмогу. Кроме того, книги об автомобилях или автоспорте, а также подписка на автомобильный журнал — тоже рабочая идея.

— Дорожные аксессуары. Некоторые мужчины любят колесить исключительно на своих авто, поэтому ортопедическая подушка для спины и поясницы пригодится в долгих поездках. А органайзеры для багажника помогут поддерживать порядок в машине и удобно хранить необходимые вещи, даже если их очень много.

— Подарочный сертификат. Бывает так, что у любимого мужчины есть для машины абсолютно все и купить банально уже нечего. В таком случае можно приобрести сертификат в автомагазин или на услуги автомойки, тюнинга или шиномонтажа. Кстати, кто-то давно мечтал лично посмотреть на гонки «Формулы-1»…

— Набор аварийного запаса. Безопасность в дороге, безусловно, очень важна, но порой люди пренебрегают ей: в багажнике валяется давно позабытая сумка с просроченными лекарствами, а аварийного знака попросту нет. Подарите мужчине фонарь, аптечку, огнетушитель, стартовые кабели — все, что может пригодиться в случае беды.

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Что подарить спортсмену

— Оборудование для упражнений. Это может быть что-то специфическое для вида спорта, которым занимается мужчина: например, новый футбольный или баскетбольный мяч, гантели, коврик для йоги или боксерские перчатки. Возможно, он упоминал, чего ему не хватает в спортинвентаре.

— Аксессуары для тренировок. Скакалка, эспандеры, фитнес-браслет или спортивные бутылки для воды — подарки, которые всегда востребованы и придутся по душе любому спортсмену.

— Спортивная одежда и обувь. Качественная спортивная форма, кроссовки, термобелье или ветрозащитная куртка — полезные и приятные атрибуты настоящего любителя активного образа жизни. Посмотрите, какие бренды особенно нравятся мужчине и постарайтесь подобрать что-то, что будет соответствовать его стилю.

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— Питание и добавки для спортсменов. Для спортсменов достаточный уровень белка и витаминов очень важен, учитывая их физические нагрузки. Протеин, аминокислоты, витамины или набор для здорового питания — ваши незаменимые помощники. Однако лучше уточнить, что предпочитает ваш спортсмен, чтобы не ошибиться.

— Подарочный сертификат. Когда идей вообще нет, а время уже не на вашей стороне, можно приобрести подарочную карту в спортивный магазин или спортзал. Такой подарок также позволит получателю самостоятельно выбрать нужное оборудование или услугу.

— Гаджеты для тренировок. В спорте важна точность, поэтому шагомер, пульсометр или умные часы с функцией отслеживания активности позволят спортсмену наглядно следить за своим прогрессом и результатом.

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— Массажное оборудование. После изнурительного досуга в спортзале мышцы редко говорят «спасибо» и шлют легкость в теле. Напротив, все болит из-за маленьких надрывов волокон во время тренировки. Однако массажный ролик, массажная подушка или сертификат на посещение массажиста помогут в восстановлении.

— Услуги персонального тренера. Даже тренеру нужен тренер. Так что несколько сессий с профессионалом по интересующему виду спорта будут полезным и мотивирующим подарком для вашего мужчины.

— Подписка на спортивный канал или сервис. Онлайн-трансляции спортивных событий или обучающие видео по какому-то виду спорта отлично подойдут в качестве подарка. Кстати, книги по технике выполнения упражнений, биографии известных спортсменов, научно-популярная литература о питании и восстановлении тоже пригодятся.

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Что подарить преподавателю

— Книги по специальности или профессиональная литература. Это могут быть как научные издания, так и книги по методике преподавания. Посмотрите, чего не хватает в арсенале вашего мужчины.

— Подписка на издания. Профессиональные журналы и электронные ресурсы, связанные с предметной областью учителя, точно порадуют его. Сертификаты на книги, культурные мероприятия или обучающие курсы для повышения квалификации тоже пригодятся в быту.

— Канцелярские товары премиум-класса. Качественные ручки, настольные органайзеры, ежедневники или блокноты — вещи, на которых мужчины нередко экономят, считая это пустой тратой денег. Но, поверьте, держать в руках Montblanc намного приятнее, чем обычную шариковую ручку.

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— Развлечения. Даже серьезному мужчине, который несет в мир знания, нужен отдых. Настольные игры или забавные головоломки для этого очень подойдут. Тем более их потом можно использовать в образовательных целях или для развития мышления.

— Тематические сувениры. Можно купить кружку с символикой предмета, который учитель преподает, или с индивидуальной гравировкой на ручке. Если у него есть какие-то крылатые фразы, то их можно отпринтовать на футболке.

— Комфорт в работе. Стоять у доски весь день или сидеть за столом и проверять работы учащихся — серьезная нагрузка для позвоночника и зрения. Ортопедическая подушка для кресла или настольная лампа с регулируемым светом могут сделать этот процесс немного приятнее и легче.

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— Качественный чай, кофе или набор для их приготовления. Пожалуй, это классические подарки для педагогов, но если времени, средств и идей мало, то выбора не остается. Можно подарить как эксклюзивный сорт благородного напитка, так и красивый набор для чаепития или кофейный набор с френч-прессом.

— Коллекционные предметы. Подарочные издания книг или альбомы по искусству, истории, культуре, которые могут стать как украшением личной библиотеки, так и полезным ресурсом для работы, покажут вашу любовь и желание сделать памятный сюрприз.

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Что подарить айтишнику

— Гаджеты и аксессуары. Смарт-часы, беспроводные наушники, портативные зарядные устройства, клавиатуры, мыши с расширенными функциями и компьютерные коврики — все это точно пригодится самым продвинутым представителям сильной половины человечества.

— Техническая литература. Книги по программированию, системному администрированию, дизайну, кибербезопасности или любой другой теме, которая соответствует специализации, позволят вашему мужчине стать еще немножечко умнее. Учитывая цены на спецлитературу, это будет хорошим подарком.

— Игры и развлечения. Хотя айтишники проводят много времени за компьютером во время работы, это не мешает столько же тратить и на игры. Подписка на игровые сервисы, подарочные карты Steam или других платформ, геймерские аксессуары станут незаменимыми принадлежностями такого мужчины.

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— Комфорт рабочей зоны. Купите вашему айтишнику эргономичные кресло или стол, он точно оценит их преимущества. Кроме того, подойдут и настольная лампа с регулировкой яркости и цветовой температуры и подставка для ноутбука и наушников.

— Курсы и обучение. Сертификаты на профессиональные онлайн-курсы или подписка на образовательные платформы (например, Coursera, Нетология, Skillbox) помогут мужчине быть всегда в ногу с прогрессом.

— Гиковские аксессуары. Футболки, кружки, постеры с кодами, мемами или символикой любимых технологических брендов и продуктов могут стать забавным дополнением к основному подарку. Тем более, что айтишники очень любят шутить про свою работу.

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— Организация рабочего пространства. Вероятно, то количество проводов, которое окружает айтишников, редко можно представить на другой работе. Все это вызывает визуальный шум и отвлекает от работы. Органайзеры для кабелей и стильные контейнеры для хранения мелких аксессуаров помогут справиться с этой проблемой.

— Умные устройства для дома. Умные колонки, лампы, розетки, которые можно контролировать со смартфона, облегчат жизнь айтишникам, которые работают из дома и не могут отойти от компьютера ни на минуту.

— Виртуальная реальность. В связи с выходом новинок многие мужчины очень захотели погрузиться в VR. Очки дополненной реальности будут полезны как для профессиональных разработок, так и для развлечений и игр.

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Что подарить рыбаку и охотнику

Для рыбака

— Высококачественные удилища или катушки. Подарок, который всегда будет кстати для увлеченного рыбака. Но в этом вопросе придется немного разобраться, потому что выбрать стоящий спиннинг или катушку непросто.

— Набор приманок. Разнообразие приманок поможет в различных условиях ловли.

— Удобный рыболовный жилет. Рыбаку важно, чтобы все было под рукой. Разгуливать по лесу с тяжелыми сумками не так уж и просто, поэтому сократить возню можно с помощью одежды, в которой много карманов.

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— Портативный эхолот. Это приспособление помогает находить рыбу в водоеме, улучшая шансы на успешную ловлю. Рыбак будет очень благодарен за такой подарок.

— Водонепроницаемый рюкзак или сумка. Для хранения и транспортировки снаряжения нужно нечто, что будет минимально промокать.

— Теплые водонепроницаемые ботинки. Порой мужчины часами сидят в ожидании клева. Некоторые остаются на рыбалке до утра. Позаботьтесь о любителе рыбной ловли, чтобы он не простудился.

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Для охотника

— Оптика. Бинокль или прицел для охотничьего ружья, улучшающие видимость цели, позволят мужчине заметить дичь издалека.

— Маскировочный костюм. Хорошее снаряжение для хорошего охотника — почти визитная карточка. Тем более это своего рода мимикрия — охотник сливается с окружающей средой и выжидает жертву.

— Нож для охоты. Высококачественный нож — незаменимый инструмент в походе у настоящего матерого зверолова.

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— Термос или термокружка. Позволяют сохранять напитки горячими в долгих охотничьих походах. Если на улице сыро или холодно, то глоток горячего чая напомнит мужчине о вашем тепле.

— Портативное кресло или складной стул. Олени, зайцы и утки не всегда быстро выходят навстречу охотнику. Даже опытным следопытам порой приходится подождать, а приятнее это сделать сидя в удобном кресле.

— Видеокамера. Помните, Шарика из мультика «Простоквашино», который вместо охоты за животными предпочитал фотографировать их? Если ваш мужчина больше любитель дикой природы и ее красоты, то качественная съемка придет на выручку.

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Общие идеи

— Подарочные сертификаты в специализированные магазины для рыбалки и охоты, чтобы мужчина сам мог выбрать нужное снаряжение. Если боитесь ошибиться, это безопасный вариант подарка.

— Книги по рыбалке и охоте. Советы, техники, описания мест для рыбалки и охоты всегда полезны в быту.

— Подписка на журналы для рыбаков и охотников. Если вы знаете, что мужчина читает какого-то блогера или писателя на эту тематику, то можно подарить подписку.

— Аксессуары для комфорта в походе. На длительные заезды всегда нужны переносные печи, лампы и спальные мешки.

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Универсальные подарки на 23 Февраля

— Качественные аксессуары. Красота в деталях. Подберите для мужчины стильный кожаный кошелек, ремень, перчатки или элегантный шарфик. Такие подарки всегда актуальны и пригодятся в повседневной жизни.

— Парфюмерия. Классический мужской аромат от нишевого бренда станет изюминкой в стиле мужчины. Перед покупкой стоит узнать предпочтения получателя или изучить его текущую коллекцию. Посмотрите, какие ноты нравятся мужчине, и постарайтесь выбрать нечто похожее.

Советы, как выбрать парфюм с готовыми названиями брендов и ароматов для мужчин, также можно найти на сайте «360».

— Гаджеты. Портативные зарядные устройства и беспроводные наушники, смарт-часы и фитнес-браслеты — все это понравится практически каждому мужчине. Но некоторые особенно грезят о Playstation 5 или Xbox. А если у вашего мужчины уже есть что-то из этого, то подберите ему интересные игры. Выбор сейчас большой: от Resident Evil до Red Dead Redemption.

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— Инструменты. Мультитулы, дрели, лобзики или наборы качественных инструментов для дома — полезный подарок, который пригодится каждому мужчине, даже если он не любит что-то делать своими руками.

— Книги. Возьмите на заметку беспроигрышный вариант для интеллектуалов — литература по интересам, классика или мотивационные издания. Вы можете выбрать что-то, что будет способствовать развитию и новым знаниям.

— Подарочные наборы. Готовые корзинки с вином или крафтовым пивом, наборы для барбекю или собрание качественного чая или кофе — отличный выбор для гурманов.

— Стильная одежда. Теплые свитеры, качественные футболки или шелковые рубашки будут выглядеть намного выигрышнее, чем традиционные трусы и носки. Однако важно знать размер и предпочтения в стиле мужчины.

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Подарки-впечатления для мужчин

— Экстремальный подарок. Риск, кажется, есть в крови каждого мужчины, но степень его проявления зависит от личностных качеств. Кто-то будет рад прыжку с парашютом или полету на параплане или дельтаплане, а кто-то — катанию на багги или квадроциклах.

— Мастер-классы. В мире так много всего интересного и неизведанного! Практически у всех есть желание научиться чему-то определенному. Подарите мужчине уроки вождения спортивного автомобиля, мастер-класс по стрельбе из лука или огнестрельного оружия или курс выживания в экстремальных условиях.

— Романтическое свидание. Порой в суете будничных дней мы забываем о том, что нужно уделять время своему партнеру. Ужин на крыше или в ресторане с живой музыкой наедине вновь сблизит вас. Можно организовать пикник в необычном месте, например, на берегу реки или в старинном замке.

— Впечатления в городе. Если возможности ехать куда-то нет, то можно сходить на квест. Если мужчина больше любит спокойное времяпрепровождение, то сходите на концерт или в театр.

— Винный или крафтовый пивной тур. Посещение пивоварни или винодельни с экскурсией и дегустацией — это так по-мужски, правда? Если вы точно знаете, что мужчина будет рад такому подарку, то стоит начать действовать прямо сейчас.

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— Спа-день или массаж. Кажется, что мужчины такие суровые и сильные, поэтому им не нужны процедуры по уходу за собой. В некоторым смысле это даже несколько стигматизируется в обществе. Однако никто не осуждает мужчин, когда они ходят в баню или сауну. Почему бы тогда не подарить время в хорошем салоне, где им сделают качественный массаж спины?

— Путешествие или экскурсия. Однодневный тур в интересное место, винодельческий тур с дегустацией или рыбалка с профессиональным гидом. Подумайте, что интересно мужчине и куда бы он хотел отправиться.