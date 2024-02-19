Интересное 19 февраля 2024, 23:22 Офисный моветон. Почему за разглашение размера зарплаты могут уволить Юрист Яковлева объяснила, кого могут уволить за разглашение зарплаты коллег Коллаж: Freepik / Телеканал «360»

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Офисные разговоры и особенно сплетни в некоторых компаниях — неотъемлемая часть рабочего дня. Однако некоторые беседы могут серьезно испортить атмосферу в коллективе и даже запустить волну увольнений. Почему обсуждение размера зарплат влечет за собой неприятности, и всем ли сотрудникам грозят подобные санкции — в материале «360».

Слово за слово

Из-за возникшего на отечественном рынке труда дефицита кадров усилился разрыв в зарплатах. Это сказалось на настроениях внутри коллективов. Работодатели попытались решить проблему, запретив сотрудникам рассказывать третьим лицам, сколько зарабатывают они или их коллеги.

Специалисты Госинспекции труда Нижегородской области подтвердили, что разгласившим конфиденциальную информацию о размере заработной платы может грозить привлечение к ответственности. Вряд ли на сторону провинившегося сотрудника встанут и суды — особенно если до этого стороны подписывали документы, содержащие подобный запреты.

Размер заработной платы, по мнению адвокатов, относится к персональным данным.

Наказание за разглашение может последовать, если в локальном нормативном акте работодатель установил запрет, а сотрудник ознакомился с ними и расписался. Чаще всего за разглашение данных работникам грозят замечания, выговоры или даже увольнение, рассказали эксперты.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Разговоры о зарплате — увольнение?

Сведения о размере оплаты труда — это не тайная информация, заявила «360» эксперт по трудовому праву компании Bridge Group Валентина Яковлева. Она напомнила, что федеральный закон «О коммерческой тайне» запрещает работодателям устанавливать режим коммерческой тайны в отношении численности коллектива, условий труда и системы его оплаты.

Например, информация о том, что менеджер по продажам работает в компании и получает 60 тысяч рублей — совершенно открытая и далеко не секретная вещь, обратила внимание Яковлева. А вот с премиями и другими выплатами все несколько иначе.

«По мнению Роструда, размер зарплаты относится к системе оплаты труда. Это утверждение может быть неоднозначным и спорным, поскольку конкретные ставки оплаты труда определенного сотрудника с учетом его переработок или премиальных сумм уже могут считать коммерческой тайной», — заметила эксперт.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Увольнять болтливых сотрудников «без суда и следствия» неразумно, отметила собеседница «360». Она объяснила, что при разглашении размера зарплат следует выяснить — предусмотрена ли ответственность за подобные действия в документах компании и при каких обстоятельствах произошла утечка информации.

Объясниться попросят только тех специалистов, которые по условиям их трудовых договоров имеют доступ к персональным данным работников, а также располагают данными о размерах зарплаты в коллективе. Речь идет о главных бухгалтерах, кадровых работниках, финансовых директорах, уточнила Яковлева.

«Можно привлечь за разглашение индивидуальной заработной платы, которую рассчитывают при различных обстоятельствах. Но если один менеджер сказал другому свой размер зарплаты, а третий пошел и разгласил это дальше, то за это привлечь, разумеется, нельзя. Второй менеджер, которому про это рассказали, не имеет доступ к этой информации, и он не может достоверно и точно это знать. Его проступка в разглашении совершенно нет», — объяснила эксперт по трудовому праву.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Получается, что офисные сплетни могут навредить далеко не всем. Однако для некоторых работников разглашение конфиденциальных данных может обернуться рядом дисциплинарных взысканий, среди которых и увольнение, добавила собеседница «360».

При этом необходимо соблюсти процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности, как минимум: соблюсти сроки, запросить объяснение, оценить наличие уважительных или неуважительных причин, то есть при каких обстоятельствах сотрудник так поступил, а также учесть тяжесть совершенного поступка. Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву

Если в результате анализа стало понятно, что работник действительно нарушил правила и причинил урон компании, увольнение в подобной ситуации — вполне правомерное наказание, констатировала собеседница «360».

Нужно ли обсуждать зарплату с коллегами?

Во многих крупных организациях существует корпоративная культура необсуждения заработной платы с коллегами, рассказала «360» предприниматель группы компаний MedMap Юлия Манн.

«Во всех хороших компаниях разговоры о зарплате друг друга — это моветон. Оплата может быть разной даже в одном отделе и при участии в одном проекте. Такое обсуждение, как показывает практика, ни к чему хорошему не приводит», — подчеркнула она.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Если сотрудник узнает, что работающий в той же должности коллега зарабатывает больше, возникнет конфликтная ситуация. Некоторые специалисты «бунтовали» целыми отделами и требовали уравнять зарплаты, отметила Манн.

Как правило, работодатели на такое не идут, несмотря на нюансы на рынки труда. Не во всех профессиях существует дефицит кадров, в некоторых — переизбыток специалистов. Поэтому доминирующая сторона — это всегда работодатель. Юлия Манн предприниматель

Для сохранения здоровой рабочей атмосферы и предотвращения «офисных бунтов» следует избегать обсуждения размера зарплат в коллективе, порекомендовала собеседница «360». По ее словам, в небольших компаниях ситуация сложнее — там сотрудники прекрасно знают, кто и сколько зарабатывает. На ситуацию часто пытаются повлиять.

«Некоторые сотрудники в маленьких организациях даже шантажируют работодателей. Но все зависит от корпоративной культуры и работодателя. Собственно, какой руководитель, такая и компания», — заключила собеседница «360».

В случаях, когда компании долго не могут найти нужного специалиста, подходящим соискателям могут предлагать бонусы и повышенную зарплату, рассказал заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. По его словам, из-за этого старые сотрудники часто просят увеличения размера оплаты труда.