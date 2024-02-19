Общество 19 февраля 2024, 12:14 Россиянам пригрозили увольнением за разглашение зарплат коллег «Известия»: разглашение зарплат коллег может грозить россиянам увольнением Unsplash

Читать 360tv в

Сотруднику, разгласившему размер зарплат коллег, может грозить привлечение к дисциплинарной ответственности. Об этом говорится в письме Госинспекции труда по Нижегородской области, оказавшемся в распоряжении «Известий».

Как пояснил изданию управляющий партнер адвокатского бюро «Гаевский и партнеры», член Совета Московского регионального отделения «Деловой России» Сергей Гаевский, речь может идти о замечании, выговоре и даже увольнении. Наказание может последовать, если запрет на разглашение зарплат есть в локальном нормативном акте работодателя, и сотрудник подписал документ.

Реклама

Разглашением в этом случае считается любая форма раскрытия сведений третьим лицам.

«Работник может оспорить наказание в судебном порядке. Однако если внутренними документами установлен запрет на такие действия, то перспектива успешного разрешения судебного спора маловероятна», — подчеркнул Гаевский.

Раскрытие таких данных может привести к зависти и тревожности в коллективе, а то и к увольнениям, указала завкафедрой Государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве России Ольга Панина.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, каким должен быть размер подушки безопасности на случай увольнения.