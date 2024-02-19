Общество 19 февраля 2024, 16:54 Эксперт по найму Ветерков рассказал, что компании платят больше новым сотрудникам

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Если в компании долго не могут закрыть вакансию, то вынуждены предлагать большую зарплату и различные бонусы, например, ДМС. Об этом НСН рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Он объяснил, что ситуация не новая. Всегда привлечение нового специалиста с рынка обходилось компании дороже. Но нередко о том, что новым сотрудникам предлагают большую зарплату, узнают старые сотрудники. Тогда уже устроенные работники просят повышения.

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«Поэтому предприятиям приходится повышать зарплаты, либо мотивировать дополнительными поощрениями — премии, ДМС. В случае такого конфликта предприятие рискует остаться без старых сотрудников. При дефиците кадров они легко найдут работу», — подчеркнул эксперт.

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