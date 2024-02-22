Эксклюзив 22 февраля 2024, 19:19 Беснование звезды. Почему происходят солнечные вспышки и стоит ли их боятся Научный обозреватель Галкин: влияние солнечных вспышек люди ощутят в воскресенье Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

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На Солнце впервые за семь лет зафиксировали две вспышки высшего балла X. По предварительным расчетам, выброшенные облака плазмы пройдут мимо Земли, хотя и довольно близко. Такое астрономическое явление специалисты наблюдают все чаще и чаще. Стоит ли бояться вспышек и на что они влияют прежде всего, «360» рассказал научный обозреватель, специалист по космической тематике Александр Галкин.

Далее — его прямая речь.

На что влияют солнечные вспышки

Существует 11-летний [солнечный] цикл. Сейчас он как раз в стадии развития, отчего происходят вспышки. Насколько они опасны, зависит от того, в каком именно месте произошла та или иная вспышка. Одна может локально выбросить энергию на землю, другая — пройти как бы мимо нашей планеты.

Фото: SDO / Wiessinger / Global Look Press

Как правило, вспышки могут ощущать метеозависимые люди — у них часто болит голова, возникает неприятное чувство сонливости. Но главным образом вспышки больше влияют, конечно, на электронику, нежели на человеческий организм. Они могут помешать работе системы спутниковой связи, навигации и всем объектам, находящимся за пределами атмосферы. Такие приборы действительно могут пострадать.

Также могут произойти определенные сбои у самолетов и модификационного оборудования.

Но в целом не будем забывать, что Земля существует на протяжение 4,7 миллиарда лет и никаких катастрофических последствий после солнечных вспышек на планете не было.

Как вспышки влияют на Солнце и насколько они опасны

Вспышки прежде всего истощают само Солнце, а именно его солнечную энергию. Это истощение будет продолжаться еще около семи миллиардов лет.

Есть один анекдот. Раньше [профессора] ездили по разным колхозам, домам отдыха и выступали, рассказывали про все космические и астрономические дела. Они говорили: через четыре миллиарда лет наше солнце истощится и превратится в Белого карлика (постепенно остывающая звезда. — прим. ред.). Какой-то зевака переспросил, мол, через сколько-сколько?

«Всего лишь четыре миллиарда», — ответили они ему.

«Фух, слава богу, я уж думал, через четыре дня», — сказал слушатель.

Так что все солнечные вспышки и активность звезды в целом — вещь очень относительная. Как правило, это наблюдают только метеозависимые люди либо специалисты, занимающиеся спутниковыми измерениями, связью и навигацией.

Энергетические волны от вспышки должны «долететь» до земли примерно через три дня, учитывая скорость света и расстояние до Солнца в 150 миллионов километров. Поэтому где-то к воскресенью ждите прихода волн после вспышки. Тем не менее, повторюсь, что-то катастрофическе Землю абсолютно не ожидает.