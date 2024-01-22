Здоровье 22 января 2024, 20:10 Метеозависимость Шредингера. Чем и для кого опасна надвигающаяся магнитная буря Врач Лаврищев: взаимосвязи между изменениями погоды и самочувствием нет Схема взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. / Викимедиа

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Жителей Земли предупредили о надвигающейся магнитной буре. Однако опасна она может быть разве что технике, да и то едва ли: возмущение геомагнитного поля обещают самое слабое. Кроме того, врачи утверждают, что наука не признает такого понятия, как метеозависимость. Подробнее — в материале «360».

Приближается магнитная буря

Рано утром 23 января на Земле ждут магнитную бурю. Пик придется на раннее утро — к 06:00 по московскому времени, а через несколько часов все успокоится. Хотя само по себе возмущение геомагнитного поля будет достаточно слабым, метеочувствительные люди могут почувствовать себя плохо.

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Сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН считают, что в нынешнем году солнечная активность достигнет своего пика и магнитные бури будут происходить по несколько раз в месяц. Самые сильные могут произойти в мае-июне.

Ученые США считают, что 2024 год, напротив, будет довольно умеренным и пик солнечной активности придется на следующий год. При этом точно спрогнозировать вспышки на Солнце и вызванные ими магнитные бури на Земле невозможно.

Важно позаботиться о технике

Эксперт ОНФ, член Научного совета РЭО Илья Рыбальченко пояснил «360», что солнечные пятна представляют собой области поверхности Солнца, где магнитные поля более сильны. Это может привести к выбросам солнечной активности, таким как солнечные вспышки и коронообразные выбросы массы.

Если в двух словах, то магнитное поле препятствует движению потока газа на солнечной поверхности, что, собственно, и создает темные пятна. Они являются проявлением солнечной активности и обычно появляются в областях, где магнитные поля Солнца переплетаются и создают магнитные петли. Илья Рыбальченко

Эксперт уточнил, что солнечные пятна связаны с солнечными циклами, которые имеют период примерно в 11 лет. Формирование «архипелага солнечных пятен» и его значительные размеры подчеркивают интенсивность текущего солнечного цикла. Магнитные бури, вызванные солнечной активностью, могут оказать воздействие на инфраструктуру спутников, электроэнергетику и даже магнитосферу Земли.

Солнце, выброс корональной массы в 1999 году / Викимедиа

«Магнитные бури могут повлиять на работу электроники и систем связи. В таких случаях обычно принимаются меры для минимизации воздействия солнечной активности на технические системы, например отключение некоторых систем спутников, регламентные работы на электростанциях и дополнительный контроль систем связи», — рассказал Рыбальченко.

Он добавил, что продолжительность пребывания солнечных пятен зависит от конкретного цикла, но в среднем их обычно можно наблюдать в течение нескольких недель или месяцев. Солнечные циклы характеризуются периодами повышенной и пониженной солнечной активности, и после пика активности количество солнечных пятен снова начинает уменьшаться.

Все происходящее также является серьезным сигналом для правительств — напоминает о важности финансирования наблюдения за солнечной активностью и разработке технологий, способных предсказывать и смягчать возможные негативные последствия солнечных событий для нашей технологической инфраструктуры. Илья Рыбальченко

«Плохо? Обратитесь к врачу!»

Врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев заверил, что медицинсĸая науĸа давно доĸазала: не существует ниĸаĸой убедительной взаимосвязи между изменениями погоды и самочувствием. Подобные исследования проводили еще в 80-х годах прошлого столетия с целью оптимизировать работу сĸорой помощи.

Исследователи надеялись, что именно резкие изменения в атмосфере или магнитные бури могли бы подсказать, когда людям будет нужна экстренная помощь из-за скачков давления, роста числа инфарĸтов и инсультов. Таĸ вот: таĸих взаимосвязей обнаружено не было. Александр Лаврищев

Существует очень слабая взаимосвязь с ухудшением здоровья людей с болезнями суставов в сырую и влажную погоду, но не больше, уточнил врач. Но магнитные бури и подобные атмосферные изменения человеку не страшны.

«Правда, тут в говорящего обычно летят ĸамни со словами: „Ну, как же нет взаимосвязи, если мне, моей маме, ĸоту, любовниĸу — плохо?“ И это нормально: люди постоянно путают индивидуальное и популяционное. Не стоит примешивать свои личные проблемы со здоровьем к погоде», — заметил Лаврищев.

Он подчеркнул, что выяснить причину плохого самочувствия во время магнитных бурь или при плохой погоде поможет хороший врач: он проведет обследование и назначит соответствующее лечение.

Впервые гипотезу о влиянии магнитных бурь на здоровье человека выдвинул советский исследователь Александр Чижевский в 1928 году. Однако никаких серьезных доказательств так и не последовало (примерно такая же история приключилась с большинством его изысканий). На сегодняшний день практически все исследования, якобы обнаружившие влияние возмущений геомагнитного поля на самочувствие людей, были признаны лженаучными.

Помогут здоровый сон и солевые ванны

Клинический психолог Екатерина Тихонова, в свою очередь, отметила, что в большей или меньшей степени влиянию магнитных бурь подвержены все. Особенно в группу риска попадают пожилые и сверхчувствительные люди, а также те, кто имеет хронические заболевания, находятся в сильном стрессе, имеют лишний вес и болезни сердца.

Как облегчить состояние? Стоит пить как можно больше воды, причем именно мелкими глоточками, часто, либо травяные чаи. Стоит ограничить употребление кофе, крепкого черного чая, энергетических напитков. Спать не менее восьми часов, дневной сон тоже очень полезен. Екатерина Тихонова

Также психолог отметила, что могут помочь дыхательные практики, легкие физические нагрузки и свежий воздух. Если на улице плохая погода, важно не забывать хорошо проветривать помещение. Кроме того. улучшить состояние и снять стресс поможет солевая ванна, особенно под приятную медитативную музыку.

Полярное сияние во время геомагнитной бури, фото с борта МКС 24 мая 2010 года / Викимедиа

Страдают высокочувствительные люди

Психолог Анна Белявская уточнила, что магнитные бури нарушают естественные циклы и погодные условия на планете. Это своего рода энергетическая точка перезагрузки. Поэтому дети, пожилые люди, а также те, у кого есть различного рода расстройства психики, могут чувствовать себя не в своей тарелке.

По словам психолога, геомагнитные возмущения могут вызвать боль у тех, кто страдает артритом или перенес травмы конечностей, повреждения мягких тканей организма. Иногда может расстроиться настроение, особенно у женщин, пожилых людей и тех, кто ведет хаотичный образ жизни, неправильно питается, переживает стресс.

Высокочувствительные люди по своей природе более чувствительны к окружающей среде, включая солнечные вспышки, и могут испытывать физический дискомфорт при малейших изменениях геомагнитной обстановки. Анна Белявская

Последствие магнитных бурь могут ощущать и те, кто слишком геочувствителен — люди, чувствующие изменения погоды на физическом, эмоциональном или энергетическом уровне, сказала психолог. Также иногда человек может быть генетически предрасположен к большей, чем обычно чувствительности к изменениям в окружающей среде.

«Нервная система играет ключевую роль в регулировании нашей реакции на различные раздражители, включая изменения температуры, света и барометрического давления. Чувствительные люди имеют более реактивную нервную систему, которая реагирует на эти раздражители», — пояснила Белявская.

Она уточнила, что гормоны также могут играть роль в том, как люди реагируют на магнитные бури. Например, изменения уровня серотонина, нейромедиатора, влияющего на настроение, связаны с депрессией. Однако стоит магнитной буре закончиться, все негативные симптомы отступают.