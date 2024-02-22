Наука 22 февраля 2024, 14:42 Две мощнейшие солнечные вспышки нарушили радиосвязь на Земле ИКИ РАН: на Солнце произошли две мощные вспышки подряд впервые за 7 лет Cover Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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На Солнце менее чем за 12 часов произошли две мощные вспышки. Последний раз такое явление наблюдали семь лет назад, рассказали РИА «Новости» в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышкам присвоили высший балл Х. Максимум первой из них зарегистрировали ночью в 02:17 по московскому времени. Следующий взрыв зафиксировали между 09:00 и 10:00 утра.

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«[Взрыв] продолжает развиваться по состоянию на полдень по московскому времени», — отметили в лаборатории.

По данным Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики, мощные вспышки привели к сбоям в радиосвязи на Земле. После взрывов уровень влияния рентгеновских лучей на ионосферу планеты оказался на высоком уровне, но затем пришел в норму.

Еще одну мощную вспышку на Солнце зафиксировали 9 февраля. Тогда ученые исключили влияние космического события на Землю.