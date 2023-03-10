Интересное 10 марта 2023, 15:44 🤡 Зеленского лишили «Оскара». Почему американцы не хотят снова слушать о проблемах Украины Политтехнолог Маркелов рассказал, в чем причина охлаждения к Зеленскому в США РИА «Новости»

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Церемония вручения премии «Оскар» пройдет без президента Украины Владимира Зеленского. Американская киноакадемия вновь отказала ему в выступлении. «360» разбирался в причинах.

Себе дороже

За последний год украинского лидера приглашали на кинофестивали и разные торжественные церемонии — как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Владимир Зеленский открывал торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, ему давали слово на Берлинском кинофестивале и в Каннах. Глава киевского режима выступил с онлайн-обращением даже на «Супербоуле-2023».

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Но, похоже, теплые лучи славы перестают греть бывшего актера.

«Источники говорят, что агент WME (голливудское актерское агентство — прим. ред.) Майк Симпсон обратился к академии с просьбой включить комедийного актера, ставшего политиком, [в программу], но получил отказ», — сообщило издание Variety.

«США и „Оскар“ — это вам не Европа с ее Каннами и Берлинале. Все эти европейские сопли американцам не нужны», — отметил в разговоре с «360» политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов.

В Голливуде, добавил политтехнолог, четко понимают, что в случае приглашения Зеленского на церемонию они потеряют не только часть публики и спонсоров. Пострадает авторитет самого мероприятия, которое в США любят именно за то, что оно чисто американское. Поэтому Зеленского не желают там видеть, констатировал Маркелов.

Выступить на «Оскаре» президенту Украины не позволили и в прошлом году. По информации источников американских СМИ, продюсер кинопремии Уильям Пэкер выразил обеспокоенность тем, что Голливуд уделяет внимание украинскому конфликту, так как пострадавшие — белые, но «игнорирует войны по всему миру, затрагивающие цветных людей».

Владимир Зеленский / офис президента Украины

Не востребован

Американская киноакадемия не прокомментировала свое решение. Продюсеры не удостоили Владимира Зеленского вниманием и не стали придумывать никаких формальных причин отказа. Почему?

Во-первых, тема Украины «свалилась» с третьего-пятого места на 10-12-е в условном списке важных для граждан США событий. Это подтверждают социологические опросы, объяснил Маркелов.

Закономерно, что и рейтинги Зеленского продолжили падение. Политтехнолог рассказал, что причина такого охлаждения, как ни странно, в национализме американцев. По словам эксперта, жителей Штатов по большей части интересуют только внутренние проблемы их страны.

Владимир Зеленский со своими писками-визгами, запросами, соплями и слезами, конечно, уже не востребован американской публикой. Сергей Маркелов

В подтверждение своих слов собеседник «360» предложил посмотреть выступления американских президентов, которые выстраивают их, исходя из этой потребности публики. «Рецепт» важной речи любого хозяина Овального кабинета — это 5% международной политики и 95% региональных проблем.

Даже недавний спич нынешнего президента США Джо Байдена во время ежегодного обращения к конгрессу основывался преимущественно на внутриамериканских информационных поводах, заметил политтехнолог.

Президент США Джо Байден выступает с ежегодным посланием о состоянии дел в стране и внешней политике США в Вашингтоне / РИА «Новости»

От ворот поворот

В декабре прошлого года Зеленский также хотел пропиариться за счет Международной федерации футбола (ФИФА). Однако руководство не позволило лидеру киевского режима это сделать.

Не пожелали его видеть и на кинофестивале в Торонто, хотя помощники президента старались устроить видеообращение к участникам и гостям мероприятия.

Несмотря на все усилия, организаторы площадки только высказали свою «солидарность украинцам как в Канаде, так и за рубежом», но до виртуальной трибуны скандального политика не допустили.

«Зеленский пытается всех заставить жить проблемами его страны. Но опросы в тех же Штатах показывают, что очень многие американцы даже не знают, где находится Украина — просто с точки зрения географии», — подытожил Маркелов.